Chưa giải quyết triệt để 6 nỗi sợ cho du khách quốc tế / Vì sao khách quốc tế đến Việt Nam tăng kỷ lục

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm, khách nước ngoài đến nước ta đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng 12% so với tháng trước và 42% so với cùng kỳ. Trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương tăng mạnh, do bà con Việt Kiều về quê ăn Tết Mậu Tuất (16/2). Khác với năm ngoái, Tết Nguyên đán vào tháng 1/2017 nên giai đoạn cao điểm lùi vào tháng 12/2016. Một nguyên nhân nữa là ở các nước châu Âu, châu Mỹ, người dân đang trong kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài khá lớn.

Người dân tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân là Việt kiều về nước. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần.

Tuy nhiên, khách châu Á vẫn chiếm đa số trong tổng khách quốc tế đến Việt Nam gần một tháng qua, dẫn đầu là Trung Quốc và Hàn Quốc. So với tháng 12/2017, khách từ Trung Quốc tăng chậm lại với mức tăng trưởng 1%, trong khi trước đó mức tăng trưởng thường hơn 10%.

Một điểm sáng của du lịch Việt Nam trong tháng đầu năm là khách đến bằng đường biển tăng cao, 22% so với tháng trước và 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi 3 tháng gần đây lượng khách này đều âm khi so sánh với cùng kỳ trước đó.

Năm 2017, du lịch Việt Nam 'lập nên kỳ tích' đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế. Năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 15-16 triệu khách quốc tế.