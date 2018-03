Sau khi chuyến buýt đường sông đầu tiên của TP HCM đi vào hoạt động, công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (Greenlines DP) công bố sẽ vận hành tuyến vận tải hành khách tàu thuỷ cao tốc TP HCM – Cần Giờ - Vũng Tàu – Bến Tre. Điều này góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khuyến khích phát triển du lịch.

Đội tàu phục vụ các tuyến này gồm 8 chiếc.

Tuyến vận tải hành khách đường thủy bằng tàu cao tốc hai thân Vũng Tàu - Bến Tre sẽ đi vào hoạt động từ ngày 28/1 với hành trình dự kiến 135 phút, giá vé người lớn là 290.000 đồng. Tuyến TP HCM – Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ đi vào hoạt động từ ngày 10/2 (25 Tết) với hành trình dự kiến 120 phút, giá vé 250.000 đồng. Trong 3 ngày khai trương đầu tiên, hành khách sẽ nhận được khuyến mãi, giảm 50% giá vé.

Các bến tàu ở vị trí trung tâm: Bến Bạch Đằng (TP HCM), bến Tắc Xuất (Cần Giờ), bến Cáp Treo Hồ Mây (Vũng Tàu), bến phà Rạch Miễu (Bến Tre)… nằm trên các trục giao thông chính, thuận tiện để kết nối với các tuyến xe buýt, taxi,… giúp hành khách đến được địa điểm mong muốn.

Đội tàu Greenlines DP phục vụ các tuyến này gồm 8 chiếc: 3 tàu C50 (C3, C4, C5), 2 tàu K96 (K6, K7), 1 tàu C132 và 2 tàu Rib, có sức chứa 50 đến 132 khách.

Trên tàu có hệ thống radar định vị cho thủy thủ đoàn quan sát chướng ngại vật.

Trên tàu trang bị các dịch vụ tiện nghi: máy lạnh công suất lớn, nội thất sang trọng, nhà vệ sinh sạch sẽ, wifi tốc độ cao, TV 55 inch, 26 ổ cắm điện, quầy bar phục vụ các loại nước uống nhẹ khi hành khách yêu cầu. Tất cả hành khách trên tàu sẽ được phục vụ miễn phí khăn lạnh, nước uống và báo giấy.

Với slogan “Your safety is our priority” (An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi), trên tàu có hệ thống camera kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý điều hành của công ty, hệ thống radar định vị cho thủy thủ đoàn quan sát chướng ngại vật, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh. Dưới chân ghế mỗi hành khách có trang bị áo phao để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, lịch sự, chu đáo luôn sẵn lòng phục vụ và hỗ trợ hành khách.

Các ghế sẽ được trang bị phao cứu sinh và một số ổ cắm.

Nhân dịp ra mắt tuyến tàu thuỷ cao tốc TP HCM – Cần Giờ - Vũng Tàu – Bến Tre, công ty Greenlines DP chia sẻ kế hoạch đóng thêm 10 tàu cao tốc 2 thân vỏ nhôm C-300 và 2 tàu cao tốc vỏ nhôm K-300, mỗi tàu có sức chở 300 khách để khai thác các tuyến: Hà Tiên/ Rạch Giá - Phú Quốc, Phan Thiết – Phú Quý, Quảng Ngãi - Lý Sơn và TP HCM – Vũng Tàu – Côn Đảo.

Kim Ngân