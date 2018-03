Bờ kè rêu xanh ở Phú Yên thành điểm tham quan kỳ lạ / Phú Yên nhộn nhịp lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông

Vào ngày 30/4, ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài, các địa chỉ du lịch trọng điểm của Phú Yên, nơi được mệnh danh là xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” có rất đông khách du lịch đến tham quan. Theo thống kê sơ bộ của Ban quản lý di tích Phú Yên, chỉ riêng tại hai điểm du lịch có thu phí là gành Đã Đĩa và Bãi Môn – Mũi Điện (10.000 đồng/vé người lớn, 5.000 đồng/ vé trẻ em), trong ngày 30/4 đã đón khoảng 5.000 lượt khách.

Tắc nghẽn trên đường đi du lịch ở Phú Yên.

Phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở VH-TT-DL Phú Yên), cho biết, từ đầu tháng 4, các khách sạn từ 1 sao trở lên trên địa bàn TP Tuy Hòa đều được khách đặt kín phòng trong thời điểm nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5. Có công ty lữ hành phải từ chối nhận khách vì khách sạn từ 4 sao trở lên không còn chỗ. Trong dịp này, nhiều đơn vị lữ hành các tỉnh, thành phố tổ chức tour đưa hàng ngàn lượt khách du lịch về Phú Yên trong dịp tết như: Vietravel, Lửa Việt, Relax travel, Du lịch Đường Sắt, Hải Đăng, Cát Vàng, Du lịch Việt...

Du khách Nguyễn Hồng Châu, đến từ Bình Dương đi theo tour do Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tuy Hòa tổ chức, cho biết: “Tôi và anh em đồng nghiệp nghe và biết Phú Yên, xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” qua phim ảnh, truyền thông và rất mong muốn được một lần khám phá, trải nghiệm. Kỳ nghỉ lần này các anh, chị, em trong công ty đã thỏa lòng mong đợi. Cảnh đẹp, không khí và ẩm thực ở đây thật tuyệt vời”.

Chị Phạm Hồng Tuyến, du khách đi cùng gia đình, đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Đã dự định đến Phú Yên nhiều lần... Và khi xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” trở nên nổi tiếng thì quyết tâm đến đây càng lớn hơn. Ngay từ khi đặt chân tới, mảnh đất ấy đã làm mình sững sờ... Phú Yên đẹp, cái đẹp hoang sơ mà quyến rũ vô cùng. Biển ở đây đẹp một cách kinh ngạc. Không chỉ thế còn nhiều điều hấp dẫn khác, tỉ dụ như một bữa hải sản no nê với sò huyết, ghẹ, cá mai, ốc cầy, cá hồng, đã có cả bia, nước ngọt cho 5 người mà hết có 500.000 đồng thì quá kinh ngạc luôn. Ước mong sẽ quay lại đây một cơ số lần nữa...”

Rất đông khách đến tham quan ở gành Đá Đĩa chụp hình và mua hàng lưu niệm, có thời điểm trong ngày bị kẹt xe nhưng lực lượng bảo vệ trật ưu đã kịp thời giải phóng ngay.

Sở dĩ, du lịch Phú Yên thời điểm này thu hút được khá đông khách du lịch là nhờ hiệu ứng truyền thông và quảng bá du lịch sau phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Gần như tất cả các phương tiện truyền thông từ báo in, báo mạng, phát thanh, truyền hình… đều dành tình cảm và nhiều mỹ từ cho một vùng đất với nhiều cảnh đẹp đồng quê và biển, đảo như Phú Yên. Không chỉ vậy, một kênh truyền thông khác đã kết nối truyền tải thông tin nhanh đến bất ngờ đó là mạng xã hội facebook.

Gần đây, Phú Yên được biết đến như một “thiên đường” chụp ảnh cưới. Những bãi biển, gành đá hoang sơ tuyệt đẹp, những cánh đồng xanh ngát cỏ hoa, những đám rêu xanh trên bờ kè xóm Rớ… làm các đôi uyên ương ngây ngất.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên, một trong những lý do nữa để thu hút khách du lịch đến Phú Yên là kênh quảng bá xúc tiến thông qua kênh hội chợ du lịch. Tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2016 diễn ra từ 14-17/4 có rất nhiều hãng lữ hành trong nước thiết kế tour về xứ “hoa vàng cỏ xanh”. Bên cạnh đó, ẩm thực biển tươi sống và nhiều món ăn đậm đà xứ Nẫu cũng là yếu tố níu chân du khách; giá cả và chất lượng dịch vụ cũng đảm bảo, không có hiện tượng chụp giựt, chặt chém... Nhằm phục vụ tốt nhất khách du lịch đến Phú Yên trong dịp nghỉ lễ, Sở VH-TT-DL Phú Yên đã chỉ đạo Ban quản lý di tích Phú Yên phối hợp với các địa phương tăng cường nhân lực phục vụ công tác vệ sinh môi trường ở các điểm du lịch trọng yếu của tỉnh, bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho du khách.

