Là spa cao cấp của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế và Tập đoàn Sun Group đầu tư, kiến trúc của Chanterelle - Spa by JW lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại về hành trình "Alice ở xứ sở thần tiên - Alice in Wonderland", mang đến trải nghiệm cho du khách về một không gian sáng tạo và phóng khoáng. Nội thất của spa được thiết kế theo chủ đề về các loài nấm - một loại thực phẩm từ lâu đã được người Pháp công nhận có khả năng điều trị bệnh. Tường và trần của spa được trang trí bởi hàng nghìn bức tranh về các loại nấm khác nhau tạo nên một không gian huyền ảo, thư thái.