Cùng chung một tinh thần, một hồn Việt, nhưng Tết Nguyên đán lại mang những nét đẹp về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán rất đặc trưng của từng vùng miền. Để làm phong phú thêm những trải nghiệm Tết của người dân đô thị, Ecopark đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để tổ chức Lễ hội Xuân ba miền độc đáo.

Ở đây du khách có thể ngắm những thảm hoa ba miền khoe sắc, mặt nước yên bình với khu chợ nổi miền Tây, tham gia các trò chơi dân gian đậm nét truyền thống như cà kheo, ô ăn quan, ném còn… Hội chợ Xuân còn có nón quai thao, mâm ngũ quả khổng lồ, ông đồ cho chữ hay cây nguyện ước – nơi lưu giữ những ước mơ… Tất cả tạo nên một trải nghiệm Tết 3 miền thú vị dành cho du khách chọn ghé qua nơi này.

Miền Bắc – Đỏ thắm sắc hoa đào

Do tính chất khí hậu nên người miền Bắc rất chuộng chơi đào, quất. Trong không khí se lạnh, màu đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho sự may mắn, ấm áp, tài lộc cả năm. Với những gia đình xứ Bắc, Tết không thể tròn vẹn nếu thiếu quất, thiếu đào.

Thảm hoa đào mở đầu đường hoa xuân.

Đường hoa Xuân ba miền vì thế cũng bắt đầu bằng một thảm hoa đào đỏ rực. Hàng trăm bông hoa khoe sắc thắm bao quanh một con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà ba gian đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Đây là nơi mà mỗi độ xuân về ta sẽ lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Bên cạnh đó là tiểu cảnh những đụn rơm của tuổi thơ hạnh phúc nơi thôn quê, xóm làng, những chiếc nón quai thao thanh tao nhẹ nhàng như làn ca quan họ. Du khách sẽ cảm nhận được không gian ngập tràn sự yên bình, sâu lắng của mùa xuân nơi đất Bắc.

Miền Trung – Lồng đèn và hoa đăng rực rỡ

Miền Trung, đặc biệt là Hội An có tục treo đèn lồng ngày Tết. Người dân miền Trung tin rằng, trong thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, treo một chiếc lồng đèn ở vị trí linh thiêng sẽ đem lại bình an, may mắn cho cả gia đình.

Nét đặc trưng của phố Hội được tái hiện tại hội hoa xuân.

Đường hoa miền Trung của Xuân ba miền tái hiện tinh thần Tết đèn lồng của phố Hội. Từ xa, du khách đã có thể dễ dàng nhận ra ngay Hội An phố cổ với đường đèn lồng muôn sắc rực rỡ. Cạnh đó là tiểu cảnh mô phỏng ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, vàng như màu nắng, là nơi người miền Trung cùng nhau đón Tết.

Ban Tổ chức còn tổ chức thả đèn hoa đăng ngay miền sông nước của Vịnh Aqua Bay. Những du khách nán lại đến chiều tối có thể cùng gia đình thắp lên những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ, đem nguyện ước theo dòng nước mát lành gửi đến các bậc tiền hiền, cầu cho may mắn đến với những người thân yêu.

Miền Nam – Vui như Tết

Lấy cảm hứng từ hồn Tết độc đáo nơi phương Nam ấm áp, một gian nhà chung rực rỡ với mai vàng bao quanh đã được dựng lên trong lễ hội. Cả một chương trình vui chơi trọn vẹn ngập tràn tiếng cười được Ban tổ chức sắp xếp nhằm tái hiện không khí sôi động, tinh thần phóng khoáng hào sảng “vui như Tết” của người Nam Bộ. Đó là gánh lô tô miền Nam, các chương trình ca múa nhạc đặc sắc.

Các em bé hòa vào không khí đón xuân rộn ràng.

Đặc biệt, trong suốt ba ngày lễ hội đều có màn trình diễn của hơn 20 nghệ nhân múa biểu diễn lân rồng và diễu hành phúc lộc thọ phát tài lộc, sẽ mang không khí xuân đến mọi khách tham quan. Chương trình ca nhạc đặc sắc với các nghệ sĩ đến từ học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong đó có Thạc sĩ sáo trúc Ngọc Tú, nghệ sĩ guitar Ngọc Tuyền, nghệ sĩ violin phương thảo cùng keyboard Ngọc Thái cùng với sự góp mặt của những cô nàng xinh xắn đến từ nhóm BB star. Tất cả sẽ mang đến những nhạc phẩm xuân ba miền đặc sắc phối hợp giữa nhạc cụ dân tộc và hiện đại.

Kim Ngân