Những điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao hầu hết tập trung tại trung tâm các thành phố lớn. Màn trình diễn pháo hoa sẽ bắt đầu từ 00h00 tới 0h15 ngày 16/12, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Dưới đây là những nơi tổ chức bắn pháo hoa tại các tỉnh và thành phố trên cả nước.

Hà Nội

Thủ đô sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại: Hồ Gươm (trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới); hồ Ngọc Khánh; bán đảo hồ Hoàng Cầu; công viên Thống Nhất (tại đảo tượng đài Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng); vườn hoa Lạc Long Quân (trước cổng UBND quận); hồ Văn Quán; công viên Thành Tích (trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình); hồ Harmony (khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside) và thành cổ Sơn Tây.

Pháo hoa tầm thấp gồm 22 điểm, được bắn ở trung tâm thương mại, sân vân động, công viên trung tâm của các huyện.

Hồ Gươm là một trong 30 điểm bắn pháo hoa nhiều năm qua vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh minh họa: Giang Huy.

Quảng Ninh

Quảng Ninh dự kiến có 8 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết nguyên đán 2018 tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long); Hồ Công viên, phường Quang Trung (TP Uông Bí); Rạp ngoài trời, phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả); Sân bãi thuộc khuôn viên khách sạn quốc tế Lợi Lai (TP Móng Cái); Sân vận động trung tâm Thị xã Đông Triều (TX Đông Triều); Cầu Quảng Hà (Huyện Hải Hà); Khu đô thị Thống Nhất, thị trấn Cái Rồng (Huyện Vân Đồn); Thị trấn Tiên Yên (Huyện Tiên Yên).

Đà Nẵng

Như hàng năm, người dân và du khách có thể thưởng thức những màn pháo đặc sắc trên sông Hàn. Điểm bắn được đặt trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, nằm giữa ba quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Ở ngoại ô thành phố, người dân có thể đến Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Hội An

Màn bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Âm lịch sẽ diễn ra tại Vườn tượng An Hội, phường Minh An, TP Hội An. Việc bắn pháo hoa này được kêu gọi từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đà Lạt

Chương trình bắn pháo hoa năm nay do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện, dự kiến kéo dài trong khoảng 15 phút tại 2 điểm: trước Công viên Yersin và Bến du thuyền Hồ Xuân Hương. Chi phí cho việc bắn pháo hoa năm nay của Đà Lạt được sử dụng từ nguồn vận động tài trợ, không sử dụng ngân sách nhà nước hay vận động người dân đóng góp.

Bình Thuận

Năm nay, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại cầu Lê Hồng Phong ở TP Phan Thiết, Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong); khu vực Trường Tiểu học Lâm Hòa (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) và một điểm bắn trên trực đường Võ Nguyên Giáp với thời lượng không quá 15 phút.

TP HCM

Vào thời khắc giao thừa, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, trong đó có một điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2). Các điểm tầm thấp còn lại bao gồm: Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh minh họa: Duy Trần.

Cần Thơ

Pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều. Ngoài ra, Cần Thơ còn tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, bao gồm phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai), thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Tiền Giang

Năm nay, tỉnh Tiền Giang có 3 địa điểm bắn pháo hoa: khu đất trống trước trường Trung cấp Nghề (thị xã Cai Lậy); Trung tâm Văn hóa - Thể thao (thị xã Gò Công), và một điểm tại TP Mỹ Tho chưa được công bố.

Một số tỉnh thành khác cũng có kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Âm lịch như: Buôn Mê Thuột dự kiến bắn pháo hoa tại Quảng trường 10/3; Bà Rịa - Vũng Tàu có các điểm ở TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Côn Đảo; màn bắn pháo hoa tại Điện Biên Phủ diễn ra ở Quảng trường 7/5 và Trung tâm huyện Mường Ảng; người dân Cà Mau có thể xem pháo hoa, đón giao thừa tại Quảng trường Thanh Niên.

Nhiều tỉnh thành cũng đang gấp rút hoàn thành kế hoạch và chốt địa điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa sắp tới.