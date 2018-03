Du khách ùn ùn ra đảo Lý Sơn chơi lễ / Bãi biển Hạ Long ken đặc người đi tắm

Những ngày đầu tháng 9 nhiệt độ khắp ba miền đều tăng cao, nhiều nơi nắng gắt, oi bức. Dù được dự báo là kỳ nghỉ lễ này không quá đông đúc do cuối hè, gần ngày khai giảng, nhưng lượng khách đến các khu du lịch biển vẫn đông hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Quảng Ninh, Sở Du lịch cho biết các khách sạn 3-5 sao hoạt động hết công suất. Riêng ngày 2/9, tỉnh đón 22.000 lượt khách, trong đó nhiều khách chọn giải nhiệt ở bãi tắm Hạ Long hoặc ra các đảo như Vân Đồn, Quan Lạn, Cô Tô...

Bãi tắm Hạ Long ken đặc khách tắm biển. Ảnh: Vy An.

Ông Võ Văn Thọ, Trưởng phòng văn hoá thị xã Cửa Lò, Nghệ An, ước tính trong 3 ngày dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay có khoảng 60.000 lượt khách về Cửa Lò, bằng 1/4 so với lượng khách dịp 30/4 vừa qua. Trong đó, khách địa phương chiếm số đông, tăng khoảng 40 % so với đợt nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái. Toàn thị xã có gần 300 cơ sở khách sạn với khoảng 10.000 phòng nên đáp ứng đủ nhu cầu cho khách lưu trú trong dịp này.

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, lượng khách dịp lễ không quá đột biến so với những tháng hè nhưng tăng cao so với hai tuần gần đây. Theo thống kê của Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khoảng 10.000 lượt khách tham quan biển đảo qua Bến tàu du lịch Cầu Đá và Cảng Nha Trang trong hai ngày vừa qua, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Dự kiến lượng du khách đến Nha Trang đợt này đạt khoảng 40.000 lượt, tăng hơn 10%.

Biển Vũng Tàu cũng là lựa chọn của nhiều du khách phía nam trong những ngày nắng nóng. Từ 9h sáng, bãi biển ở đây đã đông nghịt khách. Tại Phan Thiết, Bình Thuận, khách đổ ra biển đông đúc khoảng 16h. Các bãi giữ xe máy gần biển luôn trong tình trạng quá tải, phải mở rộng ra các khu vực lân cận.

Sa Pa đêm 2/9 đông nghẹt khách tham gia lễ hội mùa thu. Ảnh: Tâm Kem.

Ngoài các bãi biển, khách cũng đổ dồn về nhiều điểm trốn nắng như Sa Pa, Tam Đảo, Mẫu Sơn. Từ sáng ngày nghỉ lễ đầu tiên, tuyến đường dẫn đến các khu du lịch này đều bị tắc nghẽn. Tại Sa Pa, do nghỉ lễ rơi vào cuối tuần, trùng với phiên chợ tình và lễ hội mùa thu được địa phương tổ chức, nên buổi tối ở đây nhộn nhịp người dân và du khách. Ông Bế Cao Chuyển, Phó Trưởng Ban quản lý Khu du lịch núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, cho biết lượng khách mỗi dịp nghỉ lễ 2/9 đạt khoảng hơn 3.500 lượt.

Nhóm phóng viên