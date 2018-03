Bánh Trung thu hợp khẩu vị là một yếu tố, đối với người cao tuổi, cũng như người hạn chế dùng đường bột lại càng khó khăn hơn trong việc lựa chọn một hộp bánh vừa ý. Loại đường làm nên những chiếc bánh Trung thu Hoàng Yến được nhập khẩu từ Nhật Bản, với độ ngọt thấp, thích hợp dành cho khách hàng chú trọng việc ăn uống, an tâm thưởng thức một vài miếng bánh cho có không khí Trung thu. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ sản xuất hiện đại và được cấp giấy chứng nhận HACCP đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn để thưởng thức, an tâm biếu tặng.