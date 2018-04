Ngày 20/4, Công ty TNHH Begodi Việt Nam ra mắt website mới tại địa chỉ truy cập https://www.begodi.vn. Đây là kênh đặt phòng khách sạn trực tuyến giúp bạn trải nghiệm du lịch và nghỉ dưỡng hạng sang tại những khách sạn, resort hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, bạn chỉ cần lựa chọn địa điểm tới, website sẽ tự động hiện ra các khách sạn hạng sang tại khu vực đó và giá phòng, dịch vụ tiện ích, kênh thanh toán. Tính năng book phòng trực tuyến này không chỉ giúp tìm kiếm khách sạn, resort, mà còn mang tới cho khách hàng sự chủ động, tối ưu hóa thời gian.

Website còn có tính năng phân loại thành viên.

Khi khách hàng đăng ký thanh toán bằng thẻ visa, công ty đảm bảo 100% thông tin khép kín và thẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiện ích này xử lý vấn đề bảo mật thông tin, rút ngắn quy trình, đồng thời hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất trong quá trình booking phòng khách sạn, resort và thông tin cá nhân hay tài khoản.

Website còn có tính năng phân loại thành viên với 3 hạng khách hàng: Be – Active, Go Beyond và Di Diamond. Để đạt được 3 hạng thành viên này, bạn phải booking đạt số điểm theo quy đổi từ Begodi quy định. Khi đạt tới booking nhất định, bạn sẽ được lên hạng thành viên và mỗi hạng thành viên sẽ được số điểm thưởng quy đổi thành những hiện vật giá trị theo quy định.

Cụ thể, với mỗi 5.000 đồng tiền đặt phòng, bạn sẽ nhận được một điểm thưởng. Bạn có thể tiêu điểm thưởng trong các lần đặt phòng sau nếu tích đủ số điểm phù hợp với khách sạn bạn chọn, số điểm tiêu sẽ được trừ trực tiếp vào tiền phòng. Điểm thưởng có thể được sử dụng để mua voucher của các thương hiệu cao cấp là đối tác của Begodi Viet Nam.

Khi tích điểm lên đến 10.000.000 bạn sẽ đủ điều kiện nâng hạng thành viên lên Go Beyond với nhiều ưu đãi độc quyền về giá và các quyền lợi khác chỉ dành riêng cho hạng Go Beyond.

Khi tích điểm lên đến 100.000.000, bạn sẽ đủ điều kiện nâng hạng thành viên từ Go Beyond lên Di Diamond và hưởng những ưu đãi cho hạng thành viên cao nhất này. Theo đó, bạn được miễn phí Priority Pass (Ưu tiên sử dụng các phòng lounge riêng biệt và sang trọng trong mọi chuyến đi), dịch vụ Concierge (dịch vụ riêng cho khách), vé VIP mời đến các sự kiện đẳng cấp nhất, đổi điểm Premium Partner (dùng điểm thưởng tích lũy được để đổi các dịch vụ đẳng cấp từ nhiều đối tác uy tín của công ty).

Website thường xuyên cập nhật các thông tin khuyến mãi của những resort hạng sang.

Khi truy cập website, bạn sẽ nhận được hỗ trợ trực tuyến từ hệ thống live chat. Mọi câu hỏi thắc mắc cũng có thể gửi trực tiếp tới fanpage của công ty.

Website cũng tích hợp chức năng Google Maps giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm hệ thống khách sạn, resort nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Với công nghệ thiết kế thích nghi, website mới cho khả năng tự động hiệu chỉnh với tất cả thiết bị truy cập như laptop, smartphone, máy tính bảng… Đồng thời, trang web mới này tương tích với các hệ điều hành khác nhau (IOSm windows, Android…).

Ông James Thái, Giám đốc Marketing của Begodi Việt Nam, cho biết: “Ra mắt website phiên bản mới là dấu mốc và sự khẳng định cho công ty, với mong muốn phát triển các sản phẩm tiện ích booking online, tối ưu hóa lợi ích khách hàng. Website mới được xây dựng và đang dần hoàn thiện. Tôi hy vọng, khách hàng sẽ có những trải nghiệm đích thực và đạt những tiện ích nhất định".

Kim Ngân