Sau khi được nâng cấp, khách sạn Essence Hội An chính thức tái định vị thành khu resort 5 sao với cái tên mới La Siesta Hội An Resort & Spa. Đây vẫn luôn là đại diện tiêu biểu của Hội An trong top 25 khách sạn tốt nhất châu Á và đứng số một tại Hội An trên TripAdvisor.

Nét chấm phá trong phố Hội bình yên

Sự xuất hiện của khu nghỉ mới mang tên Club Wing với 37 phòng tiện nghi sang trọng, như một cơn gió lạ cuốn du khách vào những trải nghiệm mới mẻ. Kiến trúc thiết kế độc đáo mang nét đặc trưng của Hội An, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế trong từng chi tiết, chính là chìa khóa níu chân du khách.

Khi chiều buông xuống, ánh nắng trượt trên mái ngói đỏ nâu trầm mặc, nhuộm rực những bức tường vàng, khẽ rơi trên lan can gỗ và in bóng xuống hiên nhà. Tất cả như đang tái hiện một Hội An thu nhỏ đầy màu sắc.

Một trong những niềm tự hào của Club Wing chính là bể bơi nước mặn rộng 360m2 với thiết kế mô phỏng theo đường cong mềm mại của bờ biển, hòa cùng màu xanh dịu mát của khu vườn nhiệt đới bao quanh. Những loài cây hoa đặc trưng Việt Nam như hàng rào dâm bụt, tre ngà, cây hồng lộc hay thiên điểu đã tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu và đầy sức sống.

Đắm mình trong làn nước trong xanh và hít hà đầy lồng ngực hương thơm của cỏ cây hoa lá, bạn có thể trút bỏ lo toan, muộn phiền của cuộc sống và trở về với thiên nhiên.

Mỗi căn phòng mở ra một không gian tràn đầy ánh sáng và hơi thở của thiên nhiên, đem lại cảm giác an yên. Đi sâu vào trong, bạn sẽ thấy không có chỗ cho sự rườm rà hay phô trương hoa mỹ nào, từng tiện nghi trong phòng đều được sắp đặt một cách tinh tế, tạo nên đẳng cấp sang trọng riêng biệt.

Du khách có thể nằm trên ghế phơi nắng, đọc sách hay thả lỏng toàn bộ cơ thể trong bể sục Jacuzzi ngoài trời ở khu vực ban công, và lặng mình nghe tiếng chim lích chích chuyền cành trên tán lá xanh non.

Không gian ngập tràn ánh sáng với tiện nghi được sắp đặt hết sức tinh tế

Du khách không thể quên ghé The Temple, nhà hàng kiểu Âu mang phong cách sang trọng, pha chút cổ điển. Nhưng điều gây ấn tượng nhất chính là thực đơn gồm các món ăn trứ danh của ẩm thực châu Âu.

The Temple – nhà hàng Âu với thiết kế cổ điển có view nhìn ra bể bơi. Với hương vị tinh tế và lối trang trí đơn giản nhưng sang trọng, nhà hàng hứa hẹn sẽ đáp ứng được bất kì yêu cầu của các thực khách khó tính.

Chốn thân thuộc cho những phút tĩnh tại

Hẳn với những ai đã quen với hình ảnh một Essence Hội An nhỏ xinh sẽ thấy chút lạ lẫm với không gian mới của La Siesta Resort & Spa. Đừng ngần ngại khám phá một lần, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy sự thân thuộc nơi đây để còn muốn quay lại tận hưởng giây phút bình yên thêm nhiều lần nữa. Từ sự đón tiếp nồng hậu của lễ tân, hay ánh nhìn thân thiện và nụ cười rạng rỡ của nhân viên phục vụ, từ những bức tranh về cuộc sống và con người Hội An, đến chiếc then cài cửa kiểu cổ và đèn lồng lung linh khi đêm về, tất cả như chất xúc tác tạo nên một không gian bình yên và thân thương như chính phố Hội.

Chắc chắn bạn sẽ không phí phạm điều gì, dù là nhỏ nhất, khi bạn đặt chân đến La Siesta Hoi An Resort & Spa, vì những trải nghiệm mà bạn nhận được ở đây là vô giá.