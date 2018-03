Bếp trưởng George Diakomichalis người Australia gốc Hy Lạp của chương trình truyền hình nổi tiếng "It's all Greek to me" sẽ tổ chức dạ tiệc buffet kiểu Hy Lạp, lúc 18h30-22h từ ngày 6 đến 15/10 tại khách sạn Equatorial, TP HCM.

Sự kiện là cơ hội để thực khách TP HCM thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng Địa Trung Hải do chính vị bếp trưởng nổi tiếng chế biến.

Buổi tiệc sẽ mang đến cho thực khách những món ăn truyền thống lâu đời và nổi tiếng của xứ sở thần thoại Hy Lạp. Trong đó, nổi bật là các món khai vị như salad Horiatiki, súp đậu trắng Fassolatha, xốt sữa chua Tzatziki, khoai tây nghiền tỏi Skordalia, ô-liu Kalamta, phô mai trắng Feta và bánh mì Pita.

Đại tiệc Hy Lạp sẽ không thể thiếu những món chính đặc sắc như: bò hầm rượu vang Stifado, thịt xiên nướng Souvlaki, thịt viên xốt cà Kokkinista, tôm Saganaki xốt cà với phô mai, cà tím nhân thịt bầm rán Moussaka và bánh xếp nhân bó xôi đút lò Spanakopita.

Những món ăn truyền thống Hy Lạp sẽ có mặt tại dạ tiệc buffet ở khách sạn Equatorial, TP HCM.

Bên cạnh đó, thực khách có dịp thưởng thức những món tráng miệng phong phú đến từ nhiều quốc gia châu Âu như bánh Baklava của Thổ Nhĩ Kỳ, bánh rán mật ong Loukoumades, bánh trứng sữa Koq với lớp chocolate thơm lừng, bánh pudding gạo Rizogalo với hương quế ngọt ngào...

Thực khách sẽ thưởng thức những món bánh tráng miệng phong phú đến từ nhiều quốc gia châu Âu.



Chương trình áp dụng giá 798.000 đồng++ một khách; 399.000 đồng++ một trẻ em. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Giá trên đã bao gồm thức uống phục vụ suốt bữa tiệc: rượu vang, bia và nước ngọt. Khách sạn đang áp dụng chương trình ưu đãi dành cho thực khách đặt tiệc trước ngày 6/10. Nhóm năm khách được miễn phí một khách. Đặt dịch vụ, liên hệ: +84 28 3839 7777, ext: 8000 hoặc email: dine@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn Equatorial)