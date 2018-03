Ngày 30/10, tại khách sạn InterContinental Grand Stanford - Hong Kong, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã được xướng tên tại 4 hạng mục giải thưởng World Travel Awards khu vực châu Á và Australia. Trong đó, chủ nhân của danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á 2015” thuộc về InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Buổi lễ có sự tham dự của hơn một trăm nhà lãnh đạo đầu ngành du lịch thế giới.

Bốn giải thưởng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh bao gồm: khu nghỉ dưỡng có dịch vụ ẩm thực và giải trí hàng đầu thế giới; khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á 2015; khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam và khu nghỉ dưỡng có dịch vụ spa hàng đầu Việt Nam ở hạng mục Asia’s Awards.

Để đạt được giải thưởng này, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã nhận được số phiếu bầu cao nhất từ 650.000 chuyên gia trong ngành du lịch và các du khách từ khắp nơi trên thế giới.

World Travel Awards được tổ chức thường niên để vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp không khói này. Đến nay, sau 20 năm tổ chức, giải World Travel Award đã được công nhận trên toàn thế giới bởi sự tham gia của hơn 200 quốc gia và thu hút hơn 1,7 triệu người đọc và 90 triệu người xem truyền hình.

Trong ba năm liên tiếp 2013, 2014 và 2015 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort vượt qua nhiều ứng cử viên đắt giá để liên tục đạt giải thưởng danh giá này. Đặc biệt, năm 2014, khu nghỉ dưỡng này được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới” của World Travel Awards. Nhiều hạng mục khác tại đây cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như: Harnn Heritage Spa - “Spa mới tốt nhất thế giới” năm 2014 do World’s Spa Awards trao tặng, nhà hàng La Maison 1888 thuộc top 4 nhà hàng đẹp nhất thế giới do The New York Post bình chọn tháng 4/2014…

InterContinental Danang Sun Penninsula Resort do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư và Tập đoàn IHG quản lý. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley - top 5 kiến trúc sư lừng danh thế giới, khu nghỉ dưỡng này là nơi hội tụ và thăng hoa nhiều giá trị văn hóa tinh thần, thẩm mỹ truyền thống của người Việt.

Đến với InterContinental Danang Sun Peninsula, du khách có thể bắt gặp đa dạng không gian văn hóa, từ những họa tiết cung đình tới mái đình làng đặc trưng hay vô số cây rơm mà làng quê Việt nào cũng có... Tất cả được sắp đặt hài hòa với thiên nhiên đẹp của bán đảo Sơn Trà. Nội thất của khu nghỉ dưỡng cũng gợi nhớ đến những ngôi đền cổ của Việt Nam, với đèn lồng bắt mắt, giá nến được khắc trổ cầu kỳ, tượng rồng, voi, sư tử và hoa sen. Hay thậm chí là cách phối hài hòa những thanh gỗ sơn đen cùng gạch ốp trắng - hai gam màu này biểu trưng cho sự hài hòa âm dương, đặc trưng cho triết lý văn hóa, tôn giáo Á Đông. Ông Bill Bensley đã mang đèn lồng sặc sỡ giăng đầy phố Hội vào thiết kế của mình. Những đường cong khơi gợi của đèn và bề mặt mềm óng của lụa hiện diện ở mọi nơi trong khu nghỉ dưỡng.

Nơi đây có hệ thống nhà hàng đẳng cấp như: Citron mang đậm nét văn hóa Việt Nam dành cho những du khách nước ngoài đam mê khám phá ẩm thực Việt, Barefoot - nơi thư giãn ấn tượng với kiến trúc mở gần gũi với thiên nhiên mang đến cho gia đình những trải nghiệm khó quên. Trong khi đó, La Maison 1888 với đầu bếp huyền thoại top 10 thế giới Pierre Gagnaire với những bữa tối đẳng cấp Hoàng gia.

Ngoài ra, du khách còn có được những trải nghiệm mới lạ, thư thái với hệ thống Harnn Heritage Spa cùng Majestic Spa Villas và dịch vụ nail cao cấp, được điều hành bởi thương hiệu nổi tiếng thế giới Bastien Gonzalez Studio. Khu nghỉ dưỡng có nhiều dịch vụ, tiện ích đẳng cấp như không gian giải trí M-Club, rạp chiếu phim và các dịch vụ giải trí sôi động, phong phú ngay trong khuôn viên.

Ông Graham Cooke, Chủ tịch tập đoàn World Travel Awards cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi trao những giải thưởng này cho InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Chúng tôi hy vọng sẽ được chào đón đại diện từ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đến với lễ trao giải tổ chức tại Morocco sắp tới, nơi khu nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội đọ sức với các gương mặt đại điện khác từ các nơi trên thế giới, để giành được chiến thắng cuối cùng và trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới 2015".

Việc tiếp tục được vinh danh tại Asia’s Awards 2015 và được đề cử vào hạng mục giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới 2015” đã đưa InterCotinental Danang Sun Pennisula trở thành khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam giành nhiều giải thưởng thế giới.

Thư Kỳ