Bánh khúc cây chỉ xuất hiện ở các cửa hàng bánh ngọt dịp Noel. Đây là bánh Giáng sinh truyền thống của người châu Âu. Theo truyền thuyết, chiếc bánh khúc cây ra đời vào năm 1875, khi một người thợ làm bánh muốn làm chiếc bánh ngọt theo khuôn mẫu một khúc củi vẫn thường đốt cho đêm Giáng sinh thêm ấm áp.

Ban đầu, chiếc bánh đơn thuần chỉ được làm giống hình vân gỗ, màu nâu như khúc gỗ thật. Về sau, bánh được phủ thêm lên hình cây thông, ông già Noel, thảm cỏ hay những bông tuyết trắng xóa khiến chiếc bánh thêm phần hấp dẫn.

Với mong muốn mang lại không khí vui tươi, ngập tràn màu sắc Noel khi mỗi vị khách tới đặt, mua bánh khúc cây về nhà, Brodard - thương hiệu bánh gần 70 năm tuổi ở Sài Gòn vừa cho ra mắt nhiều mẫu bánh khúc cây và bánh gốc cây bắt mắt. Năm nay, mỗi mẫu bánh cũng có nhiều lựa chọn cho khách: bánh khúc cây (Buche de Noel) gồm có chocolate và sữa tươi; bánh gốc cây gồm bánh bông lan đường phèn và bánh chocolate.

Mẫu bánh The chocolate factory và Santa stops here là hai chiếc bánh khúc cây ấn tượng cho thực khách vào mùa Giáng sinh năm nay. Vị chocolate ngọt ngào hòa quyện cùng sự mềm mại của từng miếng bánh bông lan, một miếng ngon tan chảy ngay nơi đầu lưỡi. Hình ảnh ông già Noel cùng chiếc giày đỏ đặc trưng điểm xuyết thêm những bông hoa tinh tế càng thu hút ánh nhìn của các thành viên nhí trong gia đình.

Đặc biệt, mẫu bánh Santa claus is coming to town sẽ làm mới khẩu vị của cả nhà với nhân mứt dâu tây chua thanh, dịu nhẹ hoà quyện với lớp kem phưng phức vị thơm của chocolate, không tạo cảm giác quá ngọt, thích hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, những chiếc bánh khúc cây với tên gọi như Jolly white night, Santa Claus is coming to town, O Come Emmanuel sẽ thổi làn gió mát lạnh vào căn nhà tràn ngập không khí Giáng sinh. Sắc đỏ ngập tràn từ phòng khách tới bàn ăn, từ những chiếc vòng trang trí tới bánh khúc cây sẽ là những phút giây đáng nhớ cho mỗi thành viên trong gia đình mùa Giáng sinh.

Với những khách có sinh nhật vào tháng 12, Brodard cũng trình làng những mẫu bánh kem mang màu sắc Giáng sinh với tên gọi cũng hấp dẫn như: Winter wonderland, The mistletoe diadem, Poinsettia tiara, Santa's workshop, Stars of Bethlehem. Còn những ai yêu thích dòng bánh mousse, Cherry Christmas (Sakura cheese) là gợi ý đầy thú vị. Đây là dòng bánh mousse hoa anh đào, lớp trên cùng là gelatin siro hoa anh đào (vị ngọt và thơm), lớp giữa là phô mai trà xanh và lớp cuối cùng là phô mai.

Lựa chọn mẫu bánh yêu thích cùng những biểu tượng như ông già Noel bên hang Bethlehem; hay chiếc bánh kem mang màu sắc khúc cây sẽ là món quà đặc biệt dành cho dịp sinh nhật của bạn bè và người thân.

Năm nay, bao bì hộp bánh Noel của Brodard có thiết kế xuất phát từ nguồn gốc và ý nghĩa đặc biệt của bánh Buche de Noel (cầu mong sự an lành và hạnh phúc cho gia chủ). Lần đầu tiên, bạn sẽ được xách trong tay chiếc rìu để chặt và mang về cho mình những khúc cây to, rắn chắc, bên trong là những chiếc bánh Noel ngon và đẹp của thương hiệu bánh Brodard uy tín.

Thiết kế hộp bánh là hình ảnh 3D như một sự kết nối với hiện tại với sắc xanh của vỏ hộp cùng tuyết trắng phủ đầy trên từng nhành cây, tán lá và quả thông, thấp thoáng đâu đó là những chú tuần lộc, gợi liên tưởng đến một mùa đông lạnh lẽo trong những khu rừng châu Âu xa xôi. Việc trao những chiếc hộp bánh Giáng sinh Brodard trong mùa đông giá lạnh cũng chính là mỗi người dành cho nhau sự ấm áp, an lành và hạnh phúc.

Cả gia đình quây quần bên cây thông lấp lánh ánh đèn, hồi hộp mở từng hộp quà tặng xinh xắn và cùng thưởng thức chiếc bánh Noel - một biểu tượng của đoàn tụ, hạnh phúc và an lành sẽ mang lại những phút giây thú vị và đáng nhớ trong đêm Giáng sinh.

Hưng Thịnh

Khách đặt bánh tại cửa hàng Brodard trước ngày 20/12 sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn.