Huế cấm du khách ăn mặc hở hang tham quan di tích

Sáng 5/7, Sở Du lịch và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết quy chế về việc đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch.

Huế hy vọng sẽ xử lý dứt điểm nạn cò mồi, chèo kéo du khách tại các điểm du lịch. Ảnh: Võ Thạnh.

Theo đó, để quản lý tốt an ninh trật tự tại các điểm tham quan, Sở Du lịch sẽ thông báo với công an về việc cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy công nhận khu, điểm tuyến du lịch. Công an cũng sẽ được Sở thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại các điểm du lịch nằm trong các địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng.

Phía công an sẽ phối hợp với ngành du lịch xử lý các hoạt động cò mồi, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin, bán hàng rong, đeo bám du khách.

Phối hợp với công an trong việc quản lý an ninh trật tự du lịch, ngành du lịch Huế hy vọng sẽ tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn với du khách đến đây.

Võ Thạnh