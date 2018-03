Du khách làm gì trong 24h ở phố Tây Bùi Viện / 8 nguyên tắc vàng đi bar cho người ít kinh nghiệm

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND Hội An, thời gian gần đây, hoạt động của các cơ sở nhà hàng - bar trong thành phố có những diễn biến phức tạp, thường xuyên kinh doanh quá giờ quy định, mở âm thanh gây tiếng ồn lớn, để bàn ghế lấn chiếm lòng đường, sử dụng nhân viên phát tờ rơi, lực lượng xe thồ làm cò mồi... Điều này đã gây ra nhiều vụ mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của du lịch Hội An.

Quán bar, pub là điểm vui chơi về đêm thu hút du khách tới Hội An. Ảnh: Asia Travel.

Do đó, thành phố đã yêu cầu các chủ cơ sở chấn chỉnh hoạt động như kinh doanh không quá 24 giờ hàng ngày, chủ động thông báo trước 15 phút cho du khách được biết về việc ngừng hoạt động, chấm dứt ngay việc quảng cáo quá giờ kinh doanh trên các trang web và phát tờ rơi trên đường phố.

Thiết bị âm thanh tại các quán bar cũng không được phép có độ ồn quá 50dB sau 22h hàng ngày. Hàng quán chỉ được để bàn ghế kinh doanh trong phạm vi không gian từ cơ sở ra đến vạch cai đỏ lề đường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường (trừ những lễ hội được thành phố cho phép).

Các mặt hàng chứa chất kích thích như bóng cười bị cấm bán và các bar phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách có dấu hiệu say xỉn khi rời quán. Những nơi này cũng không sử dụng lực lượng xe thồ làm môi giới kinh doanh.

Ông Sơn cho biết từ nay nếu phát hiện quán nào không chấp hành đúng quy định về âm thanh, giờ giấc sẽ bị cho dừng hoạt động, không có ngoại lệ nào. UBND TP đang quy hoạch một khu vui chơi giải trí riêng nằm tách biệt khỏi trung tâm phố cổ.

Hiện ở Hội An có khoảng 100 quán bar nằm rải rác ở nhiều tuyến phố trong phố cổ như Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Bội Châu...