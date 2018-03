Theo tạp chí này, nhiều độc giả của họ là khách du lịch năng động nhất nước Anh và gần 3.000 người trong số đó đã bầu chọn các giải thưởng du lịch năm nay, trong đó có giải thành phố được yêu thích nhất. Dựa trên những trải nghiệm trong chuyến du lịch, Hội An đã được du khách bỏ phiếu đánh giá mức độ hài lòng lên tới 97,18%.



Trong lễ trao giải được tổ chức ở thủ đô London, bà Lyn Hughes, đồng sáng lập tạp chí Wanderlust và hiện là tổng biên tập, đã trao giấy chứng nhận thành phố Hội An được nhận giải vàng cho mục bầu chọn các thành phố cho Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Lê Thị Thu Hằng.

Chùa Cầu ở Hội An. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngoài giải này, các độc giả của tạp chí còn bầu chọn những giải khác như đất nước được yêu thích khi đi du lịch nhất, sân bay và hãng hàng không được yêu thích nhất… Tham gia bình chọn là độc giả đã có những chuyến du lịch từ tháng 12/2011 cho đến tháng 11/2012.



Bà Lyn cho biết năm nay có tất cả 976 thành phố được bầu chọn, nhưng không nơi nào được đánh giá cao như Hội An. Du khách đánh giá Hội An là một thành phố xinh đẹp và rất dễ thương với những bãi biển và phong cảnh hấp dẫn.



Đứng thứ hai sau Hội An là Cusco, thành phố của Peru, nhận được 95,76% mức độ hài lòng, tiếp đó là thành phố Kyoto của Nhật Bản, với 94,81%.



Các thành phố khác trên thế giới được độc giả của Wanderlust bầu chọn là Bagan của Myanmar; Copenhaghen, Đan Mạch; Udaipur, Ấn Độ; New York và San Francisco, Mỹ; Venice, Italy và Siem Reap, Campuchia.

Tạp chí Wanderlust được thành lập năm 1993 và đã phát triển nhanh chóng với lượng độc giả hơn 100.000 người ở 112 quốc gia.

Theo Vietnam+/TTXVN