TP HCM kiến nghị mở rộng miễn visa cho nhiều nước

Ngày 9/2, Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam chính thức thành lập và đi vào hoạt động tại TP HCM. Theo đó, trung tâm sẽ tổ chức quản lý, điều phối và đào tạo nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên mới vào nghề. Không chỉ nâng cấp trình độ chuyên môn, nơi đây còn liên kết, hợp tác và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cũng như giúp cơ quan nhà nước quản lý, nắm bắt hoạt động của lực lượng này.

Đây cũng là nơi cung cấp lực lượng lớn hướng dẫn viên đã qua đào tạo, có bằng cấp cho các doanh nghiệp trong nước.

Trung tâm do Công ty Du lịch Vietravel thành lập.

Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc Trung tâm cho hay, hiện có đến 90% hướng dẫn viên được cấp thẻ đang hành nghề tự do và chưa tham gia bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, theo Luật Du lịch 2017 có hiệu lực từ 1/1/2018, hướng dẫn viên muốn hành nghề phải thuộc sự quản lý của doanh nghiệp du lịch, đơn vị chuyển cung ứng hướng dẫn viên hoặc Hội nghề nghiệp.

Anh Nguyễn Chánh Hưng, làm nghề hướng dẫn viên được gần 10 năm cho biết: "Việc ra mắt trung tâm này sẽ giúp các hướng dẫn viên đã có thẻ nhưng chưa có nơi ký hoạt động làm việc chính thức rất nhiều trong tương lai". Anh Chánh Hưng cũng cho biết thêm, với số lượng người có nhu cầu đi du lịch hiện nay, đặc biệt là đi nước ngoài thì trung tâm sẽ quản lý có hiệu quả hơn hoạt động của hướng dẫn viên không trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam có gần 20.000 hướng dẫn viên được cấp thẻ hành nghề. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt đóng vai trò lớn đối với sự thành công của một tour du lịch mà còn góp phần tạo hình ảnh đẹp cho du lịch Việt Nam.

"Mình có cảm giác an tâm khi dự tuyển để hoạt động tại Trung tâm. Về mặt pháp lý thì những người hướng dẫn viên hoạt động tự do như mình sẽ có một cơ quan đại diện để hỗ trợ về các thủ tục khi cần. Ngoài ra, những quyền lợi chính đáng cũng sẽ được bảo vệ hơn nếu gặp các trường hợp không may", Đào Tuấn Vũ, hiện đang làm nghề hướng dẫn viên tự do được 3 năm cho biết.