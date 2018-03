Đổi vị bằng món Huế giữa Sài Gòn / Patbingsu, món giải khát lý tưởng ở Sài Gòn

Dừa là loại quả khá phổ biến ở miền Nam và trở thành thức uống nhanh, tươi ngon khi du khách đặt chân đến mảnh đất này. Đa phần các quán cà phê, trà sữa hay quán nước dọc đường đều có nước dừa tươi. Nước dừa Nam bộ thường rất ngọt nên ở Sài Gòn, một số quán ăn vặt đã chế biến một món vừa lạ vừa quen từ nước dừa, đó là rau câu trái dừa ướp lạnh.

Trái thạch dừa ướp lạnh rất hút khách trong những ngày nóng bức.

Quả dừa được gọt hết phần vỏ xanh lộ ra màu trắng phau trông rất sạch sẽ. Cũng giống như rau câu bình thường, nhưng thay vì nấu với nước lọc thì rau câu trái dừa được nấu từ nước dừa tươi và bột rau câu. Vì sử dụng lượng bột rau câu rất ít nên rau câu trái dừa mềm chứ không cứng như một số loại rau câu khác.

Bạn sẽ có cảm giác những miếng rau câu gần như tan ngay khi cho vào miệng. Một quả rau câu trái dừa thường có 2 lớp. Lớp dưới nấu từ nước dừa tươi, trong veo. Một lớp mỏng tráng lên trên được nấu từ nước cốt dừa. Lớp trên thường rất mỏng để khỏi ngấy.

Thạch rau câu trái dừa thường có hai lớp.

Người ta thường dùng dừa non làm rau câu trái dừa, để sau khi ăn hết phần rau câu, bạn có thể dễ dàng nạo phần cơm dừa bên trong. Lợi dụng vị ngọt vốn có trong nước dừa Nam bộ, khi làm rau câu, đầu bếp rất ít khi cho đường vào nước dừa. Nhưng đôi khi gặp trái dừa quá non, nước hơi chua thì đầu bếp sẽ cho thêm đường để tăng vị ngọt. Tuy nhiên lượng đường được cho vào rất ít để giữ nguyên mùi vị của nước dừa tươi. Miếng rau câu sẽ hoàn toàn mang hương vị của dừa, hơi béo, chút ngọt và thơm đậm mùi dừa non.

Thạch dừa hấp dẫn trong lớp vỏ trắng.

Công dụng chính của nước dừa chủ yếu là tiêu khát, lại có hàm lượng potassium và magnesium phong phú nên dừa chính là thức nước uống bổ dưỡng, ngon miệng, chữa được chứng mất nước và làm cân bằng chất điện giải. Vì vậy rau câu trái dừa ướp lạnh luôn là món ăn rất được ưa chuộng ở xứ nóng như Sài Gòn. Ở đây, bạn có thể dễ dàng kiếm được một quả rau câu trái dừa ngon ở các quán nhỏ trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận; Châu Văn Liêm, quận 5; Thành Thái, quận 10 hoặc ngay công viên Lê Thị Riêng. Đây là những điểm bán rau câu trái dừa rất ngon lại rẻ và nổi tiếng.

Yên Hạ