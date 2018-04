Sở hữu vị thế độc đáo nằm biệt lập với đất liền trên đảo Vũ Yên, Vinpearl Golf Hải Phòng được thiết kế đặc sắc với hai sân 18 hố: Sân đầm lầy (Marsh course) và Sân hồ (Lake course). Sân Marsh giữ nguyên được vẻ đẹp tự nhiên của hệ thống đầm lầy đồng thời thử thách các tay golf với điều kiện thời tiết gió trên đảo. Sân Lake lại chờ golf thủ chinh phục với những đường golf dài nằm duyên dáng cạnh các hồ nước được bố trí khéo léo.

Sân golf dưới ánh đèn đêm.

Sau một năm đi vào hoạt động, sân chơi này đã trở thành điểm hẹn của những tín đồ golf bởi vẻ đẹp thanh bình giữa thiên nhiên. Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu của golf thủ, mới đây sân đã được lắp đặt dàn đèn chiếu sáng phục vụ đánh đêm.

Dưới ánh đèn rực rỡ, những điểm phát bóng (Tee box), khu vực đẩy bóng (Green), và các đường golf (Fairway) của sân trở nên hút mắt.

Những bãi cỏ lau ven đầm tại Marsh course trong đêm đem đến phần so tài thú vị.

“Việc đưa dàn đèn phục cho khách chơi golf vào ban đêm đi vào hoạt động tại sân là món quà tri ân những người đang hàng ngày tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi”, ông Lương Văn Đệ, đại diện Vinpearl Golf Hải Phòng, cho biết.

Sự kiện đầu tiên với sự phục vụ của dàn đèn mang tên “Drive into the Night” ngày 30/4 tới chính là cơ hội để các golf thủ trải nghiệm sự khác biệt của sân golf vào buổi tối. Buổi giao lưu đã thu hút hơn 120 golf thủ đăng kí tranh tài với 4 giải Hole In One có giá trị lên đến 500 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra, giải Best Gross và các giải phụ cũng sẽ mang đến những phần thưởng rất giá trị.

Sau sự kiện đặc biệt này, hệ thống cầu đường cũng chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 1/5, nhằm kết nối trực tiếp đảo Vũ Yên với khu công nghiệp, dịch vụ VSIP và phần còn lại của thành phố Hải Phòng, góp phần phát triển khu vực đảo Vũ Yên, đồng thời tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho người chơi.