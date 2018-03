Ở khắp các con phố Hà Nội người ta dễ dàng tìm thấy những quán ốc với đủ cách chế biến khác nhau. Tùy vào khẩu vị, thực khách có thể lựa chọn cho mình một điểm dừng chân yêu thích trong những quán ốc dưới đây.

Ốc xào me Hoàng Ngọc Phách

Ốc xào me. Ảnh: quananhanoi

Mặc dù thực đơn rất phong phú gồm nhiều món hải sản tươi ngon như ốc, ngao, ghẹ, sò, tôm, mực... được nướng, xào, rang, hấp... nhưng khi nhắc tên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món tủ của quán là ốc xào me. Màu sắc bắt mắt và hương thơm đặc trưng của bát ốc xào me dễ dàng chinh phục thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nước sốt sánh đặc màu me chín quyện chặt trong từng con ốc to tròn, béo ngậy nên khi ăn vừa cảm thấy giòn ngon sần sật, lại có cả vị chua ngọt dịu nhẹ của me.

Ăn ốc xào me thích nhất là được mút lớp sốt sệt bao quanh vỏ ốc, xuýt xoa vị cay chua của ớt và me hòa lẫn. Sau khi khều, ruột ốc lại được chấm đẫm trong nước sốt me trong bát, đưa lên miệng nóng hổi, đậm đà.

Ốc luộc Đinh Liệt

Đơn giản nhưng ghi điểm nhiều nhất với dân sành ốc ở Hà Thành là quán ốc luộc lá chanh trên phố Đinh Liệt. Vì là ốc luộc không màu mè hay cầu kỳ gia vị nên những con ốc càng được quán chăm chút kỹ càng hơn. Ốc ở đây to, béo, tròn, không bùn sạn, trong khi thịt ốc giòn và ngọt. Ốc được luộc cùng gừng, sả, ớt, lá chanh nên dậy mùi thơm phức.

Ốc luộc ngon nhất không thể thiếu sự góp vị của nước chấm. Cũng với mắm, chanh, ớt, sả và gừng, tỏi nhưng nhờ bí quyết riêng tạo nên mùi và vị rất hài hòa, tinh tế. Thực khách không chỉ chấm với ốc mà còn đưa lên miệng húp xì xụp một cách ngon lành. Ngoài ra, quán ốc còn ghi điểm với mức giá phải chăng khi nằm giữa khu phố cổ.

Ốc Bà già, Hồ Tây

Bát ốc trở nên hấp dẫn hơn trong những ngày lạnh. Ảnh: discounttravel

Nếu đi dạo một vòng Hồ Tây gần đình Võng Thị đừng quên ghé lại quán nhỏ nằm ngay bên hồ với tấm biển treo đơn giản "Ốc bà già". Quán được mở hơn chục năm nay và rất được yêu thích không chỉ bởi vị trí đẹp mà còn do ốc rất ngon và béo. Cũng như ốc Đinh Liệt, ốc "Bà già" có công thức làm nước chấm riêng cho hương vị đặc trưng không hề bị hòa lẫn. Bạn có thể gọi một bát ốc luộc ăn kèm sung muối, khế dầm là đã có một buổi chiều xuân đáng nhớ với bạn bè. Ngoài ốc, mực khô và cá chỉ vàng của quán cũng rất đắt hàng.

Ốc xào dừa Lương Định Của

Ở Hà Nội hiện nay không thiếu quán ốc xào dừa nhưng ngon nhất phải kể đến quán ốc nằm trên đường Lương Định Của. Dù là ốc nhồi, ốc len hay bất kỳ loại nào khác, khi xào cùng dừa cũng đều dậy hương thơm quyến rũ. Ốc xào dừa có vị ngọt thơm của nước dừa, vị bùi bùi béo béo của cùi dừa cùng vị cay nồng của ớt, gừng. Nhiều người gọi ốc xào dừa chủ yếu để được ăn miếng dừa trắng muốt quyện màu vàng sánh của nước cốt chua ngọt trong bát ốc.

Ốc xào sả ớt Hàng Bông

Cầu kỳ hơn ốc luộc và đơn giản hơn ốc xào me là món ốc xào sả ớt. Nằm trên ngã tư hàng Bông - hàng Da, ốc xào sả ớt của quán rất đậm vị, đậm hương do sả, gừng, ớt được phi thơm rồi mới đổ ốc. Nhờ vậy, từ xa thực khách đã có thể cảm nhận được hương thơm quyến rũ của quán ốc rồi dừng chân ghé lại tự lúc nào. Trong tiết trời giá lạnh, được hít hà hương gừng, sả nóng hổi và nhấn nhá vị cay ngọt tan dần trong miệng bỗng thấy người sực ấm.

Ốc cay Trần Huy Liệu

Con phố nhỏ ven hồ Giảng Võ này là thiên đường dành cho những người mê ốc. Ở đây có đủ các loại ốc từ ốc mít béo ngậy, ốc hương thơm mùi lá dứa, ốc đá bé giòn, ốc sư tử lạ miệng, đến ốc nhảy, ốc đá biển... Dù được nướng, luộc hay xào theo nhu cầu của khách nhưng tất cả đều có điểm chung là cay như chính tên gọi của các quán ở đây. Bạn cũng có thể gọi thêm khoai tây chiên, trứng cút lộn để ăn kèm cho ấm bụng.

Ốc Sài Gòn, Gia Ngư

Ốc bông xào tỏi. Ảnh: Vy An

Nằm trên mặt phố Gia Ngư (chợ Hàng Bè cũ), quán ốc như thỏi nam châm hút khách yêu thích ẩm thực phương nam, đặc biệt là món ốc. Nếu mới chỉ ăn ốc xào me, xào dừa, xào sả ớt thì khi đến quán, bạn sẽ được thưởng thức cả ốc xào tỏi bơ thơm ngậy. Bằng những món ăn đậm chất Sài Gòn này, biết đâu bạn còn cảm nhận được chút hơi ấm phương Nam ấm áp.

Vy An