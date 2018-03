Tiếp tục đồng hành cùng Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2018 (VITM), Fiditour hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều sản phẩm du lịch hè đặc sắc, chất lượng với mức giá tốt dành riêng cho hội chợ năm nay.

“Du lịch chất - Không lo mất”

Chọn chất lượng làm lợi thế cạnh tranh bền vững trong suốt hành trình phát triển của mình, Fiditour luôn nỗ lực xây dựng và làm mới các sản phẩm, đường tour để mang đến cho du khách những trải nghiệm đẹp trong cuộc sống, chứ không chỉ là một tour du lịch đơn thuần. Với chủ đề “Du lịch chất”, năm nay, tất cả các sản phẩm tham dự Hội chợ VITM 2018 được xây dựng trên 2 tiêu chí: “chất” trong từng dịch vụ; và “chất”trong giá tour.

Chùm tour du lịch trong nước tiếp tục giới thiệu với du khách Thủ đô bộ sản phẩm Du lịch biển - đảo với nhiều tuyến tour đa dạng, giá ưu đãi, phù hợp với nhu cầu của du khách.

Có thể kể đến hành trình khám phá bức tranh thiên nhiên ở Côn Đảo, bên cạnh những dấu ấn chứng tích lịch oai hùng; tour trải nghiệm trọn vẹn đảo ngọc Phú Quốc với những bãi biển đẹp, hải sản phong phú cùng các làng nghề truyền thống độc đáo. Quy Nhơn cũng thực sự là thiên đường biển đảo dành cho những ai muốn tận hưởng một mùa hè với biển xanh, cát trắng và nắng vàng.

Du khách cũng có thể chọn chương trình vui chơi ở vịnh biển Nha Trang – một trong những điểm du lịch thu hút đông khách nhất Việt Nam. Làn nước biển trong xanh cùng với những bờ cát trắng của Nha Trang kết hợp với không khí mát mẻ, dễ chịu của Đà Lạt trong cung đường nối biển và hoa Nha Trang – Đà Lạt. Hành trình này sẽ rất lý tưởng để xua tan những mệt mỏi căng thẳng của cuộc sống bận rộn và tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trong dịp hè.

Nhiều chương trình du lịch hấp dẫn sẽ được giới thiệu tại VITM năm nay.

“Sống chậm giữa thiên nhiên” là bộ sản phẩm mới ra mắt trong năm nay của công ty cũng sẽ được giới thiệu tại hội chợ. Hình thức du lịch này là một ý tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Du khách có thể vừa thăm thú đó đây, vừa tách ra khỏi cuộc sống hiện đại, ồn ào để tìm về một nơi thư giãn thực sự yên bình và hòa mình với đất trời, thiên nhiên. Bộ sản phẩm bao gồm chương trình nghỉ dưỡng tại Pù Luông (Thanh Hóa), Mai Châu (Hòa Bình)...

Với chùm tour du lịch nước ngoài, điểm nhấn sẽ là hành trình khám phá đất nước Thái Lan qua cung đường mới Chiang Mai – Chiang Rai (4 ngày). Đây là 2 địa danh mới đầy sức hút, mới lạ được mệnh danh là “đóa hồng phương bắc” của du lịch Thái Lan. Chương trình phù hợp với những du khách thích khám phá những nét truyền thống của dân tộc vùng cao Thái Lan. Đặc biệt, trong 3 ngày tại hội chợ (30/3 – 01/4/2018), khách hàng sẽ được giảm ngay 30% khi đăng ký mua tour này.

Chiang Mai – vùng đất bình yên của Thái Lan.

Du khách đã từng mê mẩn bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” hoặc “Người Hobbit” thì chắn chắn sẽ không thể quên được ấn tượng về những ngôi làng nhỏ xinh ở trên triền đồi, với hoa thơm cỏ lạ như trong cổ tích. Nếu bạn có dự định đi du lịch New Zealand thì đừng quên khám phá những ngôi làng độc đáo này. Chương trình tham quan New Zealand còn đưa du khách ghé thăm “vương quốc Kiwi”, thành phố thuyền buồm Auckland, Rotorua – thành phố của những dải mây trắng do nằm trên miệng núi lửa còn hoạt động...

Ngoài ra còn rất nhiều chương trình khác sẽ được giới thiệu đến khách tham quan Hội chợ.

Quà tặng, ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh các sản phẩm du lịch “chất”, công ty còn mang đến nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng sẽ được mua các tour du lịch hè với giá tiết kiệm và có mức giảm cực tốt; khách mua tour sớm hoặc mua theo nhóm sẽ được giảm đến 2 triệu đồng mỗi khách; khách hàng sở hữu thẻ VIP được ưu đãi lên đến 5,2% - mức tốt nhất trên thị trường.

Riêng khách hàng may mắn thắng cuộc các trò chơi được tổ chức tại gian hàng sẽ nhận ngay các quà tặng độc đáo trong bộ quà tặng “Du lịch chất”. Đặc biệt, khách sẽ được tư vấn thông tin du lịch tận tình, miễn phí bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm. Với sản phẩm trong nước, khách hàng có thể trò chuyện cùng tư vấn viên người địa phương, đại diện cho vùng văn hóa mà các đường tour truyền tải.

Nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng cho du khách đăng ký tại hội chợ.

Phối hợp cùng chủ đề chính của hội chợ VITM năm nay là Du lịch trực tuyến, công ty sẽ dành nhiều hoạt động ưu đãi cho khách hàng khi đăng ký tham gia các hoạt động tương tác với website và fanpage Facebook. Khách tham quan sẽ nhận được nhiều quà tặng thú vị khi check in tại gian hàng, cũng như các kênh thông tin trên của Fiditour.