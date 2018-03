Khai mạc đúng ngày mùng 9 âm lịch (24/2), nhằm ngày vía Đức Ngọc Hoàng, Hội xuân Mở cổng trời Fansipan khởi đầu một năm mới với nhiều tài lộc, an lành cho du khách tới dự hội. Hàng nghìn tăng ni Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác, Thiền viện Trúc Lâm Chơn Ngộ và các Phật tử, du khách đã hội tụ về Bảo An Thiền Tự tại chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, để tụng kinh niệm Phật cầu an.