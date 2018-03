Đi dép tông, du khách trượt ngã rơi xuống vách đá tử vong / Bố thiệt mạng vì ngã xuống thác nước khi cứu con gái

Du khách gặp nạn sinh năm 1987 đến từ Bắc Ninh. Theo người này kể lại, khoảng 20h, khi ở cách chùa Đồng 30 m, do buồn đi vệ sinh nên anh đã tự ý trèo qua lan can có biển cảnh báo "Vực sâu nguy hiểm đề nghị quý khách cẩn trọng", không may sảy chân ngã xuống vách núi và bất tỉnh.

Đến khoảng 22h, anh tỉnh dậy thấy mình đang bị mắc vào cành cây treo trên vách núi sâu nên kêu cứu. Rất may lực lượng thường trực khu vực chùa Đồng đã nghe thấy và ngay lập tức xác định vị trí phát ra tiếng kêu đồng thời báo cáo lãnh đạo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Nam du khách được đưa khỏi khu vực nguy hiểm.

Ít phút sau lực lượng cứu hộ của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, Đại đội 6 thông tin Yên Tử, Ban quản lý Dự án Tôn tạo Yên Tử đã có mặt kịp thời, thống nhất và triển khai phương án cứu hộ.

Do khu vực du khách bị nạn là vực sâu gần 200 m, vị trí nạn nhân mắc vào cành cây khá nguy hiểm, không có điểm tựa, các đơn vị cứu hộ đã phải tiến hành rất cẩn thận và vất vả. Đến 23h cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận được nạn nhân và đưa lên khỏi vực sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Du khách nhanh chóng được sơ cứu và đưa xuống chân núi để chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí để cấp cứu, đồng thời báo tin về gia đình. Rất may, anh này chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Đến sáng 4/9, anh được người nhà xin xuất viện để về Bắc Ninh.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại Yên Tử.

Đây là vụ thứ hai du khách bị ngã xuống vách núi Yên Tử và được cứu hộ thành công. Trước đó, ngày 14/12/2011 cũng đã có một du khách ngã xuống vực sâu gần 100 m tại phía nam chùa Đồng. Cả hai du khách trên khi tham quan chùa Đồng (Yên Tử) đều bỏ qua các biển cảnh báo nguy hiểm, tự ý vượt qua hàng rào bảo vệ nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

Lâu nay, để đảm bảo an toàn cho du khách toàn bộ các điểm vực sâu, núi cao tại di tích Yên Tử đều đã được cơ quan chức năng dựng hàng rào, hành lang bảo vệ và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm.

Xem thêm: Ngồi ngắm cảnh cùng bạn gái, du khách bị ngã từ vách đá

Theo baoquangninh