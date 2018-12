Trước đây, khi muốn đặt vé máy bay online khách hàng phải truy cập website của từng hãng máy bay, tìm kiếm chuyến bay, so sánh mức giá, đồng thời phải thực hiện nhiều bước thanh toán phức tạp... Quá trình này thường mất nhiều thời gian và công sức.

Với tính năng Đặt vé máy bay trên ứng dụng di động của các ngân hàng, khách hàng chỉ cần lựa chọn hành trình bay (thời gian, địa điểm), ứng dụng sẽ tự động đề xuất chuyến bay phù hợp của hơn 30 hãng hàng không trong nước và quốc tế. Các chuyến bay được sắp xếp theo nhiều tiêu chí như mức giá, thời gian, hãng bay...

Nhờ đó, khách dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chuyến bay phù hợp. Sau đó là bước nhập thông tin hành khách, xác thực thông tin và chọn thanh toán. Màn hình thông báo đặt vé thành công, quá trình đặt vé máy bay được gói gọn trong vài phút thao tác đơn giản trên điện thoại di động.

Ứng dụng xử lý yêu cầu đặt vé của khách hàng chỉ trong vài giây.

Bước thanh toán khi đặt vé trên ứng dụng di động cũng nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng, bởi sự tiện lợi và an toàn thông tin. Sau bước xác thực thông tin, chi phí mua vé sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản ứng dụng. Khách hàng không cần phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để thanh toán vé cho bên thứ ba như các hình thức đặt vé trực tuyến khác. Do vậy, thông tin của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Mô tả các bước khi đặt vé máy bay trên ứng dụng di động của ngân hàng.

Chị Dung một nhân viên kinh doanh tại Hà Nội chia sẻ: "Mình không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhìn các chị đồng nghiệp lướt hết website của các hãng hàng không tìm vé rồi so sánh giá mình thấy rất phức tạp. Đặt vé trên ứng dụng ngân hàng mình thấy tiện hơn nhiều, chỉ với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể đặt được vé, các chuyến bay đều giống như khi đặt vé trên web. Do vậy, đặt vé trên ứng dụng di động mình tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn."

Tiện ích đặt vé máy bay được tích hợp trong hầu hết ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng.

Đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng đang được đánh giá là hình thức đặt vé tiện lợi và tối ưu hiện nay bởi sự nhanh chóng và thuận tiện, những thao tác đặt vé, thanh toán phức tạp được loại bỏ. Hiện tính năng này đã có mặt trên ứng dụng di động của hầu hết các ngân hàng như BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Eximbank, NCB, Nam A Bank...

Công nghệ đang từng bước phát triển để làm cho cuộc sống của con người trở nên đơn giản hơn. Tích hợp những tiện ích hữu ích như đặt vé máy bay vào ứng dụng di động là một xu hướng phát triển tất yếu của các ngân hàng.

Mục tiêu của các ngân hàng là giúp khách hàng không cần tải nhiều ứng dụng về máy, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức không chỉ trong các hoạt động giao dịch tài chính mà cả trong công việc, du lịch, giải trí...

Từ nay đến hết ngày 24/12/2018 khách hàng đặt vé may bay Vietnam Airlines trên ứng dụng di động của các ngân hàng sẽ có cơ hội trúng 1 iPhone Xs trị giá 30 triệu đồng và 8 voucher đặt vé máy bay Vietnam Airlines trị giá 5 triệu đồng.

Chương trình áp dụng cho các khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng của các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Eximbank, NCB, Nam A Bank.

Kim Ngân