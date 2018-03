Những món quà vặt không thể bỏ qua ở Đà Nẵng / Món cuốn ngon nổi tiếng ba miền

Bạn có thể trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc ở thành phố biển xinh đẹp này với các điểm dừng chân nổi tiếng sau đây:

Cầu sông Hàn là cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, cầu được xây dựng trên trục chính của đường Bạch Đằng, nối quận Hải Châu với quận Sơn Trà. Hàng ngày vào lúc 1h sáng, cây cầu sẽ được quay 90 độ cho tàu bè trên sông qua lại. Khách du lịch thường đợi xem cây cầu quay được xem là biểu tượng của Đà Nẵng này với cảm giác thích thú.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng 10 km về hướng Ðông Bắc. Đường lên bán đảo uốn lượn theo biển, không khí mát mẻ. Trên bán đảo, bạn có thể tham quan khu rừng già duy nhất thuộc Đà Nẵng và ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Cầu sông Hàn lung linh về đêm. Ảnh: Dannang.

Đèo Hải Vân dài hơn 20 km, nằm ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Với độ cao gần 500 m so với mực nước biển, đèo Hải Vân nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam. Một chuyến khám phá con đèo bằng xe máy là trải nghiệm thú vị nhiều du khách chọn lựa.

Ngũ Hành Sơn nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7 km, bên khu du lịch Non Nước. Ngũ Hành Sơn là năm ngọn núi đá (Kim sơn, Mộc sơn, Thủy sơn, Hỏa sơn và Thổ sơn) trông giống như những hòn non bộ nổi lên giữa một cồn cát đá mênh mông. Đây cũng là nơi có nhiều ngôi chùa tâm linh của Đà Nẵng.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước được hình thành vào thế kỷ 18 do nghệ nhân người Thanh Hóa tên là Huỳnh Bá Quát khai phá. Làng đá nằm ngay dưới chân Ngũ Hành Sơn với các cửa hàng bán đồ được chế tác từ đá. Tới đây, bạn có thể tìm thấy đủ các món đồ từ các bức tượng cho đến những chiếc vòng đeo tay xinh xắn.

Núi Bà Nà cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, có những giá trị sinh thái và du lịch to lớn, là một khu dự trữ thiên nhiên Quốc gia. Khu vực này được xây dựng thành điểm vui chơi giải trí. Bà Nà hiện vẫn còn lưu giữ nhiều biệt thự từ thời Pháp thuộc thành khu nghỉ cho khách du lịch.

Bãi Biển Phạm Văn Đồng nằm sát thành phố, nơi hàng ngày đón rất đông cư dân địa phương và khách du lịch khắp nơi ra tắm biển.

Từ trên đèo Hải Vân có thể ngắm toàn cảnh Đà Nẵng. Ảnh: Danang.

Làng chiếu Cẩm Nê cách trung tâm thành phố 14 km về phía Tây Nam, nơi từ lâu nổi tiếng với các loại chiếu hoa truyền thống và từng được hiện diện ở nội triều các vua nhà Nguyễn. Ưu điểm của chiếu hoa Cấm Nê là dày hơn, bền hơn, nằm êm lưng hơn so với chiếu của các địa phương khác.

Làng cổ Túy Loan bên quốc lộ 14B có tuổi đời trên 500 tuổi, nổi bật với ngôi đình cổ đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Phố cổ Hội An nằm cách Đà Nẵng 40 km nơi có nhiều di tích văn hóa và lịch sử nổi tiếng. Đường đến Hội An chạy dọc theo biển đẹp và thuận tiện.

Bãi tắm Mỹ Khê, Non Nước đều là những bãi tắm đẹp của Đà Nẵng. Chạy dọc theo con đường ven biển về phía Hội An, bạn có thể xuống bất kỳ điểm nào để tắm biển. Nước biển ở đây trong, xanh và sóng to.

Bảo tàng điêu khắc Chăm được xây dựng bởi người Pháp với nét kiến trúc mang đậm ảnh hưởng của văn hóa Chăm. Bảo tàng có khoảng 300 tác phẩm điêu khắc khác nhau được trưng bày phía trong và ngoài tòa nhà chính. Giá vé vào thăm bảo tàng là 30.000 đồng.

Biển Mỹ Khê quanh năm đông khách. Ảnh: Danang.

Nhà thờ Lớn Đà Nẵng nằm trên đường Trần Phú được xây dựng từ năm 1923 để phục vụ cho những tín đồ công giáo người Pháp cư trú tại Việt Nam khoảng thời gian đó. Người dân địa phương vẫn quen gọi nhà thờ Lớn với tên nhà thờ Con Gà vì trên nóc nhà thờ có biểu tượng con gà màu xám làm bằng hợp kim nhẹ rỗng.

Chợ Cồn, chợ Hàn, hai khu chợ sầm uất nhất của Đà Nẵng, nơi bạn có thể tìm mua được rất nhiều đồ mang về làm quà như mực khô, thịt bò khô, các loại cá, hải sản...

Hân Hân