Mùa cao điểm du lịch đã qua nhưng tại Đà Nẵng, các khách sạn, đặc biệt là phân khúc cao cấp vẫn

Khách sạn đua nhau

Đà Nẵng ngày nay không chỉ là một thành phố du lịch mà còn là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước – nơi các doanh nhân thường xuyên lui tới để phục vụ công việc kinh doanh. Vì thế, dù mùa cao điểm du lịch đi qua, lượng khách đến các khách sạn tại Đà Nẵng, nhất là các khách sạn dành cho phân khúc khách hàng doanh nhân vẫn ổn định.

Để thu hút khách hàng, giữa các khách sạn hạng sang tại Đà Nẵng đang có sự cạnh tranh quyết liệt. Đây không chỉ là cuộc đua để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn mà thực chất, các khách sạn đều muốn thông qua việc phục vụ thật tốt các khách hàng ở phân khúc cao cấp thì đổi lại, họ sẽ nhận được những đánh giá tích cực, trở thành một điểm đến “tin cậy” dành cho các khách hàng khác.

Nâng cấp chất lương là cách để khách sạn cạnh tranh hút khách.

Có khá nhiều cách để các khách sạn nắm được khả năng cạnh tranh của mình có được cải thiện hay không, và khách hàng đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ mà họ nhận được khi đến lưu trú. Một trong số đó là dựa vào các dữ liệu phân tích do TripAdvisor công bố.

Cụ thể, website chuyên cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trên khắp thế giới này thường xuyên thu thập, phân tích và tổng hợp các dữ liệu đặt phòng, phản hồi sau kỳ nghỉ của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tiện ích và giá phòng của các khách sạn. Qua đó, họ lập ra một bảng xếp hạng các khách sạn tốt nhất tại từng địa phương.

Tại Đà Nẵng, bảng xếp hạng này của TripAdvisor hiện lên tới 1.239 khách sạn và được các nhà quản lý khách sạn tin tưởng, coi là thước đo phản ánh năng lực của chính họ. Quan trọng hơn, bảng xếp hạng cũng chính là nguồn tham khảo quan trọng đối với khách hàng trong quá trình lựa chọn điểm lưu trú khi tới Đà Nẵng.

Chính vì thế, khi mùa cao điểm du lịch tạm lắng, các khách sạn trong phân khúc cao cấp đều nỗ lực hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ để cải thiện thứ hạng, đồng nghĩa với việc dễ dàng thu hút khách hàng hơn khi mùa cao điểm du lịch trở lại.

Khách hàng được hưởng lợi

Trong những tháng gần đây, bảng xếp hạng các khách sạn tại Đà Nẵng của TripAdvisor chứng kiến một số màn tăng tốc ấn tượng. Trong đó, nổi bật nhất là khách sạn hạng sang Four Points by Sheraton Đà Nẵng sau chỉ 4 tháng đi vào hoạt động.

Four Points by Sheraton Đà Nẵng đang đứng thứ hạng cao trong số các khách sạn tại Đà Nẵng, theo TripAdvisor.

Khách sạn này được quản lý bởi Marriott International, thương hiệu đã nổi tiếng khắp thế giới và được coi là một trong những điểm lưu trú tốt nhất dành cho giới doanh nhân. Tuy đã có những thành công bước đầu, Four Points by Sheraton Đà Nẵng vẫn đang đặt ra mục tiêu cao hơn để gia tăng khả năng cạnh tranh trên cuộc đua quyết liệt giữa các khách sạn hạng sang tại Đà Nẵng.

Để hiện thực hóa điều này, khách sạn “chào tháng 9” với việc tung ra một loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Đầu tiên là về giá phòng, khách sạn đưa ra đồng thời 2 ưu đãi mang tên “Best Brews Package” và “Oktoberfest Danang”.

Trong đó, chương trình “Oktoberfest Danang” dành cho khách lưu trú tại khách sạn từ ngày 22/9 đến 10/10, với mức giá đặt phòng từ 2,5 triệu đồng mỗi đêm, khách hàng sẽ được miễn phí tham dự tiệc buffet BBQ tại Horizon Bar và thưởng thức không giới hạn bộ sưu tập bia Best Brews độc quyền của thương hiệu Four Points by Sheraton.

Tiệc buffet BBQ trên mang tên “Pool Best Brew Party” được tổ chức tại Horizon Bar tại tầng 36 của khách sạn vào các tối thứ Sáu hàng tuần, đang là một lựa chọn “hot” đối với người Đà Nẵng trong thời gian gần đây.

Các dịch vụ ẩm thực và giải trí của khách sạn mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Ảnh: Ninh Tito.

Các dịch vụ ẩm thực cũng được coi là một thế mạnh của Four Points by Sheraton Đà Nẵng kể từ khi đi vào hoạt động đến nay. Ngoài “Pool Best Brew Party”, nhà hàng The Eatery của khách sạn này còn có chương trình ẩm thực “Danang Seafood Night” – tiệc buffet hải sản diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần.

Trong tháng 9, The Eatery tiếp tục ra “Japanese Night” – tiệc buffet kiểu Nhật Bản vào tối thứ Năm hàng tuần với điểm nhấn là hơn 40 loại sushi, sashimi, Tempura, Ramen, Yakitori.

Japanese Night tại nhà hàng The Eatery với mức giá từ 480.000 đồng mỗi khách mang đến trải nghiệm hoàn hảo về ẩm thực Nhật Bản

Kim Ngân