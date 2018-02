Với chương trình Book Your Tet Moment diễn ra từ 1/2 đến 7/3, khách hàng mua các phần ăn Tết Platters sẽ có cơ hội nhận được cơn mưa lì xì là vô số quà tặng giá trị.

Các phần quà hấp dẫn là áo, nón, ly, thẻ Club 100 ly bia và bộ mỹ phẩm The Face Shop Rice Water Bright cùng 4 chai bia Heineiken hoặc Tiger. Đặc biệt trong hai ngày 9/2 và 7/3, khi mua các phần ăn Tết Platters, mỗi khách hàng sẽ được nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng một bao lì xì may mắn trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, không gian đẹp mê ly, thức ăn ngon tuyệt, dàn DJ quá đỉnh hoà cùng âm nhạc sôi động đang chờ đón bạn để bùng nổ trong “đại tiệc quẩy”.

Đừng để ngày Tết trôi qua trong lặng lẽ, đặt lịch đến ngay từ 1/2 đến 7/3 để tham dự bữa tiệc siêu chất với chương trình Book Your Tet Moment và tận hưởng những khoảnh khắc vui bất tận cùng Vuvuzela.

Thời gian diễn ra chương trình từ 1/2 đến 7/3, tại 10 nhà hàng Vuvuzela miền Nam (không áp dụng từ 15/2 đến 19/2), khi khách hàng mua 1 trong các phần ăn Tết Platters sẽ nhận được ngay các bao lì xì may mắn trúng 100% các giải thưởng gồm áo, nón, ly, thẻ Club 100 ly bia; gói 4 chai Bia Heineiken hoặc Tiger; bộ mỹ phẩm The Face Shop Rice Water Bright.

Với các quà tặng Tết may mắn từ Vuvuzela, bạn có thể thỏa thích rước lộc về nhà cho ngày Xuân thêm vui, tiền đầy túi và tình đầy tim.

Đặc biệt, trong 2 ngày 9/2 và 7/3, tại toàn bộ các nhà hàng khi mua các phần ăn Tết Platters, mỗi khách hàng sẽ được nhận 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng một bao lì xì may mắn trị giá 1 triệu đồng, combo 4 người được nhận 2 bao lì xì may mắn, combo 7 người nhận 4 bao lì xì may mắn, combo 10 người nhận ngay 5 bao lì xì, combo 15 người nhận ngay 8 bao lì xì.