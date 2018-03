Vào 14h ngày 18/3, Phòng Du học Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và AOA Vietnam tổ chức Ngày hội Văn hóa và Giáo dục Mỹ tại Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM.

Đến với sự kiện này, các em học sinh và sinh viên sẽ có cơ hội sở hữu ngay nhiều chương trình học bổng với giá trị lên đến 100% học phí dành cho chương trình Trung học và lên đến 20.000 USD dành cho chương trình Cao đẳng và Đại học. Đây là phần quà tặng đặc biệt từ gần 20 trường Trung học, Cao đẳng, Đại học của Mỹ đồng hành cùng sự kiện.

Các thầy cô đại diện của gần 20 trường Trung học, Cao đẳng và Đại học từ Mỹ sẽ trực tiếp tư vấn cho các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia chia sẻ thông tin của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM. Đây là cơ hội lý tưởng giúp các bạn trẻ cập nhật thông tin chính xác và được giải đáp thắc mắc về những thủ tục xét cấp visa du học Mỹ.

Ngoài ra, sự kiện còn có buổi tọa đàm với các Tiến sĩ Dave Breslin, Tiến sĩ John Lindsell và du học sinh về cuộc sống của sinh viên quốc tế. Qua đó, các em sẽ từng bước trang bị kiến thức về văn hóa Mỹ, vượt qua trở ngại về khác biệt văn hóa và có được kết quả học tập tốt ngay từ đầu.

Du học Mỹ là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Ngày hội Văn hóa và Giáo dục Mỹ 2018 mang đến cái nhìn toàn cảnh về nền giáo dục Mỹ, đồng thời tạo ra sân chơi cho các em học sinh tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống tại gia đình người Mỹ, thông qua việc thưởng thức các món ăn và tham gia nhiều trò chơi vui nhộn tổ chức tại 20 gian hàng. Các hoạt động này nhằm giúp các em trau dồi kỹ năng tiếng Anh và thỏa sức khám phá, phát triển các kỹ năng mềm. Đặc biệt, tham gia trò chơi tại 20 gian hàng, các em sẽ có cơ hội thu thập tem và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Sự kiện có các gian hàng trang trí và chụp hình 3D ngộ nghĩnh.

Danh sách các trường tham gia ngày hội gồm: The Master Academy of Central Florida; Woodward Academy, Georgia; Christian Heritage School, Connecticut; Oakbrook Preparatory School, South Carolina; Barrington Christian Academy, Rhode Island; Kennedy Catholic High School, Washington; Community Christian Academy, Virginia; Dominion Christian Schools, Georgia; Williamsburg Christian Academy, Virginia; Salem State University, Massachusetts; Belleview Christian School, Colorado; CATS Academy Boston, Massachusetts; ESLi; King’s Ridge Christian School, Georgia; Study in Pennsylvania; Conquez USA, New Hampshire; Purdue University – Fort Wayne, Indiana; South Seattle College, Washington; Trinity Christian School…