Giới đam mê thời trang Việt Nam có lẽ vẫn còn ấn tượng với bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của nhà thiết kế tài năng Đỗ Mạnh Cường diễn ra tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Trong tháng 3 này, nhà thiết kế lại “tái hợp” với resort này để mang đến cho du khách trải nghiệm về thời trang và kiến trúc đẳng cấp hơn bao giờ hết.

Lần “bén duyên” đầu tiên

Diễn ra vào tháng 5/2017, show diễn đầy màu sắc mang tên “Life in Color”, với thông điệp hãy để màu sắc nói tên cá tính của bạn, đã thu hút 60 người mẫu hàng đầu Việt Nam biểu diễn. Hơn 300 khách mời VIP tham dự là người nổi tiếng, doanh nhân thành đạt và những khách hàng thân thiết với thương hiệu Đỗ Mạnh Cường.

Buổi biểu diễn còn gây ấn tượng mạnh bởi sàn catwalk là con đường của khu phố cổ sát biển Rue de Lamarck trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết, bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ những màu sắc của tiền sảnh, những tòa nhà, căn biệt thự, khu nhà hàng quầy bar của khu nghỉ dưỡng trên đảo ngọc.

Show diễn đã gây ấn tượng mạnh với sàn catwalk là con đường phố cổ Rue de Lamarck sát biển tuyệt đẹp. Ảnh: Kiếng Cận.

Lần “tái hợp” đầy cảm hứng

Sau khi show diễn diễn ra thành công, rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đã đến nghỉ dưỡng tại resort để tận mắt chứng kiến con đường phố cổ sát biển tuyệt đẹp này, và bày tỏ mong muốn được sở hữu một trong những mẫu thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp Đỗ Mạnh Cường.

Một trong những mẫu trang phục mà du khách có cơ hội sở hữu khi nghỉ dưỡng tại JW Marriott Phu Quoc từ 1/3 – 8/4/2018. Ảnh: Milor Trần.

Thấu hiểu mong muốn của khách hàng, để kỷ niệm một năm hợp tác với Đỗ Mạnh Cường, JW Marriott Phu Quoc đã đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho du khách nghỉ dưỡng tại resort. Từ ngày 1/3 đến 8/4/2018, du khách được hưởng ưu đãi giảm 25% trên giá niêm yết, bao gồm ăn sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi, miễn phí thức uống chào mừng và internet. Khi đặt phòng tại đây hoặc website, du khách sẽ nhận dịch vụ miễn phí xe đưa đón từ sân bay Phú Quốc. Đặc biệt, thông qua chương trình rút thăm may mắn, du khách còn có cơ hội được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tư vấn về phong cách thời trang, và thiết kế “độc quyền” một mẫu trang phục dành tặng cho khách hàng may mắn. Kết quả của buổi rút thăm may mắn sẽ được công bố vào ngày 15/4/2018.

