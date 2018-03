Brittany- vùng đất của tinh hoa ẩm thực Pháp (đêm tiệc 18/10)

Còn gì thú vị hơn khi cùng gia đình, bạn bè, đối tác thưởng thức các món ngon trứ danh đậm chất Pháp đến từ vùng Brittany như bánh Galettes, Crepes, hàu, tôm hùm… Thực khách có thể nhấm nháp nhiều loại thức uống đúng điệu như rượu táo và thưởng thức giai điệu lãng mạn từ những ca khúc trữ tình của Pháp trong không gian sang trọng của nhà hàng Chit Chat.

Giá chỉ 840.000 đồng++ một người, miễn phí thức uống. Khách sạn đang có chương trình giảm giá 10% cho khách đặt tiệc từ nay đến 16/10.

Thực khách sẽ trải nghiệm một hành trình ẩm thực và văn hóa đặc trưng của Pháp.

Lễ hội hóa trang Halloween (đêm tiệc 31/10)

Đêm Halloween đáng nhớ với nhiều hoạt động thú vị đang đến gần. Thực đơn cho đêm ma mị bao gồm các món ngon làm từ bí đỏ và hải sản sẵn sàng phục vụ nhiều thực khách.

Trẻ em tham dự tiệc với trang phục Halloween sẽ có cơ hội nhận được vé xem phim tại Galaxy và phiếu thưởng thức Dim Sum “Eat All You Can” miễn phí cho 2 người.

Giá chỉ 840.000đồng++ một người, miễn phí thức uống. Khách sạn đang có chương trình giảm giá 10% cho khách đặt tiệc từ 23/10 đến 29/10.

Đêm Halloween đáng nhớ với nhiều hoạt động thú vị.

Ngoài ra, khách sạn còn nhiều chương trình ẩm thực thú vị và hấp dẫn, thích hợp để thực khách khám phá, chiêu đãi đối tác, gia đình, bạn bè:

Chương trình Dimsum: thực khách có thể đến nhà hàng Orientica tại lầu 2 của khách sạn Equatorial để thưởng thức thỏa thích một trong những tuyệt phẩm Trung Hoa - Dimsum và nhiều món Hoa, Việt, Nhật trong chương trình "Eat All You Can". Giá chỉ 338.000 đồng++ một người vào trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Từ trưa thứ 2 đến thứ 6 sẽ phục vụ thực đơn Dimsum chọn món với giá chỉ từ 48.000 đồng++ một món.

Chương trình buffet hải sản vào mỗi tối thứ 7: nếu là tín đồ của các món hải sản, bạn sẽ không thể bỏ qua chương trình buffet đặc biệt này. Với điểm nhấn là sự phong phú và tươi ngon của các loại hải sản như tôm hùm, cùng với cách chế biến độc đáo... sẽ mang đến cho thực khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Với khu vực bếp mở, thực khách sẽ dễ dàng quan sát các đầu bếp danh tiếng chế biến món ăn theo yêu cầu. Giá chỉ 840.000 đồng++ một người lớn, miễn phí thức uống.

Chương trình buffet hải sản vào mỗi tối thứ 7.

Thông tin và đặt chỗ, liên hệ:

242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM

Bộ phận ẩm thực, khách sạn 5 sao Equatorial

ĐT: (08) 3839 7777, xin số 8041. Email: dine@hcm.equatorial.com.

