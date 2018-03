Stand Up Paddle có nguồn gốc từ Hawaii. Đây là một bộ môn thể thao dưới nước rất phổ biến trên thế giới nhưng chỉ mới có mặt tại Việt Nam. Môn thể thao này có thể được gọi là ván lướt sóng có mái chèo vì thực chất đây chính là nguồn gốc của môn lướt sóng hiện đại.

Nằm ở phía Nam Hạ Long, vịnh Lan Hạ là vịnh đảo bao quanh quần đảo Cát Bà, một địa điểm du lịch hấp dẫn vẫn còn giữ được nhiều nét hoang sơ. Vùng vịnh này mang lại cho du khách cảm giác yên bình bởi tất cả những hòn đảo lớn nhỏ ở đây đều được bao phủ bởi màu xanh ngắt của cây cối, mặt nước yên ả và lôi cuốn bởi màu xanh ngọc bích. Đôi khi bạn còn có thể bắt gặp hình ảnh những chú khỉ vui nhộn nô đùa, nhảy nhót trên cây tại khu vực đảo khỉ và những cánh chim biển chao lượn trên nền trời xanh biếc. Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, hiền hòa.

Khác với Hạ Long, vịnh Lan Hạ có rất nhiều bãi cát nhỏ và hoang vắng nằm dưới chân những ngọn núi đá vôi. Nơi đây thường không có sóng lớn nên rất thích hợp để tắm biển và thư giãn. Đó cũng chính là những nơi tuyệt vời để du khách có thể tự mình đến khám phá bằng kayak hay đặc biệt là bằng Stand Up Paddle (gọi tắt là ván SUP) - loại hình mới được công ty du thuyền V’Spirit đưa vào chương trình tham quan vịnh Hạ Long 3 ngày 2 đêm để du khách trải nghiệm.

Ván SUP gần giống với ván lướt sóng thông thường và thậm chí có thể sử dụng làm ván lướt sóng. Tuy nhiên ván SUP được trang bị thêm mái chèo để bạn có thể di chuyển được xa hơn và trên nhiều loại hình mặt nước hơn. Ván SUP giúp bạn có được cảm giác khác lạ không giống như khi sử dụng kayak truyền thống. Bạn không chỉ ngồi mà với các tư thế nằm, quỳ, thậm chí là đứng, vẫn có thể thoải mái điều khiển SUP một cách thuần thục chỉ sau 1 giờ làm quen.

Bạn có thể trải nghiệm cảm giác vừa nằm đọc sách, thư giãn, ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Lan Hạ, thả mình dưới dòng nước xanh trong mát dịu, hay là tập những động tác yoga điêu luyện ngay trên ván SUP của mình. Ván SUP thường dành cho một người tuy nhiên 2 người có thân hình nhỏ nhắn vẫn có thể sử dụng chung một ván SUP.

Tại vịnh Lan Hạ, bạn cũng có thể sử dụng ván SUP để thăm làng chài nổi Vạn Giá (một ngôi làng có lịch sử hàng trăm năm) để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây hay tham quan hang Sáng (một hồ nước tự nhiên được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi), hang Tối (chỉ có thể tham quan khi thủy triều chưa lên cao che lấp cửa hang)…

Thông tin liên hệ: Địa chỉ văn phòng: 115/4 Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: + 84 4 3247 4488 - Fax: + 84 4 3247 4456. Email: sales@vspiritcruises.com. Webiste: http://www.vspiritcruises.com

Phương Thảo