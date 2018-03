8 trải nghiệm hấp dẫn chỉ có ở Tây Nguyên / Hang núi lửa lớn nhất Tây Nguyên đón khách từ 2016

Nhẫn lông đuôi voi là một trong những mặt hàng lưu niệm phổ biến được bán trong các khu du lịch ở Buôn Đôn (Đắk Lắk). Nhẫn được làm bằng kim loại như vàng, bạc… bên trong rỗng để lồng lông đuôi voi. Không chỉ đặc trưng cho vùng đất Tây Nguyên với truyền thống nuôi và thuần dưỡng voi, nhẫn còn được nhiều du khách coi là món quà mang lại may mắn và giúp xua đuổi tà ma.

Người M’Nông ở Tây Nguyên được biết đến với nghề săn và thuần dưỡng voi nổi tiếng. Trong nhiều tài liệu ghi lại, một trong những vị thần mà người M’Nông tôn thờ là Nguăch Ngual, tức thần Voi. Bởi thế những câu chuyện về vị thần này luôn thu hút sự quan tâm rất lớn của du khách.

Hầu như không du khách nào khi đến Đắk Lắk, đặc biệt là Buôn Đôn, Buôn Ma Thuột không biết đến câu chuyện yêu thủy chung của đôi trai gái người M’Nông gắn liền với chiếc nhẫn lông đuôi voi.

Theo đó, từ xa xưa có một đôi trai gái yêu nhau say đắm nhưng không đến được với nhau vì mâu thuẫn giữa hai làng. Chàng trai cầu xin vị thần lớn nhất Tây Nguyên (Thần Voi) giúp đỡ và được thần tặng một chiếc nhẫn lông đuôi voi làm tín vật. Nhờ vậy, họ đã nên nghĩa vợ chồng. Từ đó, nhẫn lông đuôi voi được xem là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung và may mắn.

Biết đến câu chuyện này từ những người từng du lịch Tây Nguyên trước đó, nên khi có dịp đến Buôn Đôn tháng 8/2015, Nguyễn Nhung, một du khách Bến Tre cũng không quên tìm mua nhẫn lông đuôi voi. Cô cho biết giá một chiếc nhẫn không quá đắt, chỉ vài trăm nghìn nên mua như một món quà kỷ niệm, và cũng để tặng người yêu.

Huyền Anh (Hà Nội) khi đến thăm thành phố Buôn Ma Thuột cũng được người họ hàng tặng một đôi nhẫn lông đuôi voi làm kỷ niệm và kể cho nghe truyền thuyết liên quan đến món đồ trang sức. Huyền Anh cho biết chưa biết thực hư câu chuyện này thế nào nhưng sau khi nghe, cô cảm thấy trân trọng chiếc nhẫn được tặng hơn và coi đó là món quà ý nghĩa.

Không chỉ nghe truyền miệng, nhiều người chưa có dịp đến Tây Nguyên nhưng cũng mong muốn sở hữu món trang sức này khi biết đến các giai thoại về nhẫn lông đuôi voi được các trang bán online đăng tải. "Ở Buôn Đôn có một con voi cái của gia đình Y’Tep yêu một con voi đực cùng buôn từ khi con nhỏ, nên suốt đời con voi cái đó chỉ chịu sinh con với con voi đực đó thôi. Có thời gian voi đực bị bán cho một người ở buôn khác, nên đến mùa sinh sản chúng vượt rừng tìm đến nhau để sinh con… Có lẽ vì thế mà người dân M’Nông ở Buôn Đôn quan niệm lông đuôi voi không chỉ đem lại sự may mắn, mà đó còn là tượng trưng cho lòng chung thuỷ”, một trang mạng giới thiệu về nhẫn lông đuôi voi.

Câu chuyện bị thêu dệt

Anh Tuấn Quyền, một người làm trong ngành du lịch lâu năm và từng nhiều lần tham gia khảo sát Buôn Ma Thuột cho hay: "Người ta cho rằng voi là con vật sống trên cạn lớn nhất hành tinh nên mang thứ gì của nó, sẽ có được sức mạnh của nó. Chính vì vậy từ trước đến nay lông đuôi voi được săn lùng rất nhiều. Tuy nhiên, nó chỉ mang ý nghĩa tâm linh, chưa ai chứng kiến mang nhẫn này sẽ có hiệu quả".

Theo Huỳnh Thu, một người dân ở Đắk Lắk, lông đuôi voi theo quan niệm của người M’Nông đem lại may mắn trong tình yêu và sức khỏe. Tuy nhiên đó phải là cái lông rụng. Nếu lấy được lông trắng thì càng may mắn hơn. Từ quan niệm ấy, người ta mới thích mang nhẫn, lắc, dây chuyền lông voi. "Đó là do người Việt mình biến nó thành trang sức, còn ngày xưa dùng từ 'sở hữu' đúng hơn", Thu nói.

Trong khi nhiều người tung hô nhẫn lông đuôi voi như một lá bùa hộ mệnh, còn du khách săn lùng như báu vật quý thì người trong cuộc lại phủ nhận "sức mạnh" của món đồ này. Anh Y’xuyên, người quản tượng tại khu du lịch thác Bảy Nhánh - Buôn Đôn cho biết từ khi có du lịch, mới xuất hiện việc lông voi có nghĩa may mắn.

"Nếu mà may mắn thật, chúng tôi bán lông làm gì, giữ cho con cháu gia đình chứ", anh nói. Việc truyền tai nhau về câu chuyện lông voi mang may mắn, xua đuổi tà ma đến giờ theo anh là không có cơ sở. Anh cũng cho biết chưa từng được gia đình truyền lại câu chuyện này bao giờ.

