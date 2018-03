Năm 2017, ngành Du lịch Bình Định đón khoảng 3,7 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với năm 2016. Tổng doanh thu du lịch gần 2.134 tỉ đồng, tăng 42,5% so với năm trước. Năm 2018, ngành DL tỉnh phấn đấu đón trên 4 triệu lượt khách, tăng 9% so với năm 2017.