Mùa hè rộn rã luôn khiến mỗi gia đình thêm háo hức với bao dự định. Thế nhưng, viễn cảnh vi vu dưới nắng hè càng thoải mái bao nhiêu thì bước lên kế hoạch càng khó khăn bấy nhiêu. Dịp hè thường xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy và chặt chém tại các điểm du lịch.

Để có một chuyến đẳng cấp, tiện nghi và kinh tế trong dịp cao điểm du lịch hè, nếu chưa kịp đặt vé máy bay, tàu hay các tour du lịch nước ngoài, bạn đừng ngần ngại lựa chọn những điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... Đây là những điểm đến nổi tiếng với bờ biển dài đầy nắng, con người thân thiện, tốt bụng, hải sản tươi ngon. Du lịch đến đây, bạn không phải đau đầu vì giá cả dịch vụ quá cao và có thể dồn ngân sách đầu tư hơn cho việc nghỉ ngơi, giải trí, tiếp thêm năng lượng cho những ngày làm việc sau kỳ nghỉ.

Dù bạn định lựa chọn những điểm đến gần hay xa, hãy đặt vé máy bay hoặc tàu xe sớm. Với nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa cao điểm, các hãng hàng không có thể đã được đặt kín chỗ trước ngày khởi hành; hoặc nếu không, bạn cũng phải trả một mức giá đắt gấp 2-3 lần so với ngày thông thường.

Khi dạo quanh các điểm du lịch trong thành phố, bạn đừng nên tiết kiệm lựa chọn các hãng taxi hoặc xe khách “dù” không đáng tin. Hãy chọn các hãng xe lớn, uy tín để đảm bảo an toàn cho cả gia đình bạn. Nếu ghé thăm các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, bạn nên đi bộ vì sẽ có cơ hội ngắm nghía thật kỹ cảnh quan dọc đường mà chẳng tốn một xu. Tại một số nơi như Đà Nẵng, Hội An, Sapa, bạn còn có thể thuê xe máy, xe đạp để tự do khám phá những địa danh đẹp.

Những chuỗi khách sạn, nhà nghỉ gần khu vực du lịch như gần bãi biển, trung tâm vui chơi thường có giá cao hơn khách sạn ở xa. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn xứng đáng và hợp lý nếu bạn không muốn mỗi lần di chuyển đến bãi biển hay trung tâm mua sắm, giải trí đều phải tìm kiếm phương tiện di chuyển. Bạn hãy tìm hiểu thông tin trên Internet và cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn phòng nghỉ.

Nếu chọn Nha Trang, bạn hãy thử sở hữu kỳ nghỉ trọn đời tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ALMA - trải dài trên quy mô 30 ha tại Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất vịnh Nha Trang. Dù thuê hay mua trọn căn, bạn cũng không còn ngại nỗi lo bị chặt chém của các khu du lịch thời vụ, ngược lại bạn sẽ luôn chắc chắn về những trải nghiệm thú vị giữa biển xanh, cát trắng và dịch vụ đẳng cấp dành cho cả gia đình.

Vào mùa cao điểm, mức giá thuê các loại phương tiện di chuyển, phòng lưu trú cũng như giá cả dịch vụ vui chơi ăn uống thường không ổn định. Do đó, bạn cần đặt trước dịch vụ để lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng chi tiêu và đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, thuê căn hộ hoặc villas nghỉ dưỡng cho cả gia đình đang được xem là xu hướng hiện nay. Với một căn biệt thự lớn, độc lập, bạn có thể tìm mua nguyên liệu đặc sản tươi ngon từ chợ địa phương, cùng đại gia đình tự chế biến và thưởng thức những món ăn yêu thích trong căn bếp đầy đủ tiện nghi.

Thư Kỳ