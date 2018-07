Theo đánh giá của nhiều đơn vị tổ chức sự kiện, hệ thống nghỉ dưỡng FLC Hotel & Resort đang là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhờ hệ thống Trung tâm hội nghị có sức chứa lớn từ 1.300 – 1.500 khách và trang thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay. Đây là địa điểm đã ghi dấu thành công nhiều sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: World Bank, Viettin Bank, Honda, Vietnam Airlines, Jotun, Petrolimex… Trong đó, điển hình là Trung tâm hội nghị Quốc tế của hệ thống tại Hạ Long với tổng diện tích chung lên tới gần 23.000 m2, được xem là một trong những Trung tâm Hội nghị có chất lượng và quy mô hàng đầu tại Quảng Ninh hiện nay. Công trình được thiết kế nội thất bởi kiến trúc sư Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo, cùng hệ thống thiết bị hiện đại như loa hội nghị công suất lớn; hệ thống cách âm trần; hệ thống điều hòa trung tâm cũng như chế độ theo dõi an ninh tiên tiến nhằm đảm bảo an toàn cho các sự kiện với quy mô từ 1.000 – 1.500 người… Nhiều sự kiện lớn đã được đặt lịch tại đây trong vài năm tới, bao gồm Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2018 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hay Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019…