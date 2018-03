Là thời điểm khởi đầu cho một mùa hè sôi động, tháng 4 sẽ làm “thỏa mãn” các tín đồ du lịch với các sự kiện không thể bỏ qua.

Festival Huế lần X

Từ ngày 27/4 đến 2/5, Festival Huế sẽ được tổ chức tại thành phố Huế. Đây là chương trình lễ hội cộng đồng được tái dựng với một không gian rộng lớn, góp phần làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống của miền đất kinh kỳ.

Tham gia Festival Huế, du khách sẽ được trải nghiệm những chương trình đặc sắc như: Đêm Hoàng cung, lễ tế Nam Giao, lễ Truyền lô, lễ hội áo dài, thả diều, diễn thơ, cờ người, đua trải... Còn gì thú vị hơn khi ngồi thưởng thức các tiết mục nhã nhạc tinh tế, nhâm nhi tách trà Cung Đình cùng với chiếc bánh mè xửng giòn thơm.

Huế đây không chỉ có đền đài, lăng tẩm hay những cảnh vật nên thơ. Du khách đến đây còn để trải nghiệm một cố đô rất mới qua các hoạt động về đêm tại phố đi bộ, thưởng thức màn trình diễn ánh sáng rực rỡ từ 1.000 ánh đèn LED và tiết mục bắn súng thần công tại kỳ đài.

Bữa tiệc Carnaval Hạ Long

Lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long diễn ra tại công viên Hạ Long (Hạ Long Park - TP Hạ Long) ngày 28/4 là điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh do Tổng cục Du lịch chủ trì.

Rộn ràng và rực rỡ sắc màu, Carnaval Hạ Long hứa hẹn sẽ là bữa tiệc văn hóa miền biển đầy ấn tượng cho những ngày hè sôi động. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa đường phố rộn ràng, cùng đắm mình trong những vũ điệu âm nhạc vui tươi, trải nghiệm hành trình khám phá các hòn đảo kì vĩ và thưởng thức những món hải sản tươi ngon.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 – “Huyền thoại những cây cầu”

Đà Nẵng - thành phố của lễ hội pháo hoa là điểm hẹn mùa hè hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đây là điểm đến của sự kiện, lễ hội hấp dẫn nhất châu Á theo bình chọn của giải thưởng du lịch uy tín thế giới - World Travel Awards.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 sẽ kéo dài suốt 2 tháng từ 30/4 đến 30/6 với 5 đêm trình diễn của các đội Việt Nam - Ba Lan (tối 30/4), Pháp - Mỹ (26/5), Italy - Hong Kong (2/6), Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha (9/6). Hai đội xuất sắc nhất sẽ thi tài để xác định ngôi quán quân trong đêm chung kết 30/6. Ngoài chủ đề tổng thể là “Huyền thoại những cây cầu”, mỗi đêm trình diễn còn có một chủ đề riêng như tình yêu, thời gian, hạnh phúc, khát vọng và hữu nghị, hứa hẹn khơi gợi nhiều cung bậc cảm xúc riêng trong lòng khán giả.

“Săn” tour giá rẻ tại Ngày hội du lịch TP HCM

Từ ngày 12 đến 15/4 tại Công viên 23/9, Sở Du Lịch TP HCM sẽ tổ chức Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 14 với chủ đề Chào Hè, thu hút đông đảo các đơn vị thuộc ngành du lịch thành phố và từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia. Đây là dịp để du khách “gom” tour giá rẻ vì các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn và hãng hàng không… sẽ tung ra các gói giảm giá đến 50%.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, tư vấn du lịch, trò chơi thú vị tại các gian hàng và nhận về những phần quà giá trị. Nếu mong muốn chọn được một tour du lịch lý tưởng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ hay hè 2018 sắp tới, du khách có thể đến gian hàng Vietravel tại Ngày hội Du lịch TP HCM.

Gió “sale” mát - Át nắng hè

Là chủ đề chính của Ngày hội du lịch Vietravel 2018 diễn ra trong 4 ngày 6 - 7/4 và 13 – 14/4 tại Trụ sở chính (190 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM). Dịp này, công ty sẽ tung ra hàng trăm sản phẩm độc đáo với chất lượng dịch vụ không đổi cùng mức giá khuyến mãi “hot” chưa từng có, tạo cơ hội để du khách sở hữu một kỳ nghỉ thú vị, giá tốt cho dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới.

Đến sự kiện, du khách sẽ được tham gia nhiều chương trình khuyến mãi như: Giảm giá tour tiết kiệm đến 14 triệu đồng; Ưu đãi vàng cho những “quyển hộ chiếu quyền lực”; Nâng và tặng ngay thẻ hạng Silver cho khách hàng hạng Standard; Hoàn tiền đến 3 triệu đồng/chủ thẻ JCB khi mua tour Nhật cùng hàng nghìn quà tặng và voucher miễn phí... Ngoài ra, du khách sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi từ các đối tác của công ty là Vinamilk, Vietin Bank, American Tourister, Carlo Rino.

Giá tour “mát” nhất thị trường, quà tặng “lấn át” mọi nẻo đường vào ngày 6-7/4 và 13 – 14/4 tại văn phòng công ty.

Tham khảo một số chùm tour của Vietravel

Tour Festival Huế: Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Động Phong Nha/ Động Thiên Đường - Huế 4 ngày giá từ 6,9 triệu đồng; tour Huế - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Đà Nẵng 3 ngày, khách sạn 4 sao, thưởng thức ẩm thực trên Du thuyền Emperor từ 7,39 triệu đồng; đường tour Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Hồ Truồi (Bạch Mã) - Huế 4 ngày, thưởng thức ẩm thực trên Du thuyền Emperor & Charming show giá từ 7,79 triệu đồng.

Tour Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Cù Lao Chàm/ KDL Thần Tài 3 ngày từ: 6,39 triệu đồng; tour Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Cù Lao Chàm 4 ngày giá từ 7,99 triệu đồng. Với 8,99 triệu đồng, tour bay thẳng Quảng Bình - Động Thiên Đường - Huế - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng 4 ngày phục vụ khách sạn 4 sao trọn tour; tour Huế - La Vang - Động Phong Nha & Động Thiên Đường - Bà Nà- Hội An - Đà Nẵng 5 ngày, khách sạn 4&5 sao trọn tour từ 9,99 triệu đồng; Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Nghỉ đêm Bà Nà 4 ngày, khách sạn/ Resort 4 sao trọn tour khoảng từ 11 triệu đồng.

Tour Carnaval Hạ Long: Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An 4 ngày giá từ 7,89 triệu đồng; tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long 5 ngày từ 8,79 triệu đồng; Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An 6 ngày giá từ 9,79 triệu đồng.

