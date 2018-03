Lễ hội ẩm thực quốc tế Hội An lần ba diễn ra từ ngày 11 đến 17/3 do Công ty Tổ chức Sự kiện ẩm thực (HACE) và UBND thành phố Hội An phối hợp tổ chức. Với chủ đề Taste The World, sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới WACS, Thomas Andeas Gugler. Ông viết nhiều sách dạy nấu ăn, giành được hơn 178 giải thưởng, huy chương quốc tế về ẩm thực.

Ngoài ra, lễ hội còn có sự góp mặt của 12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Thụy Sĩ, Pháp, Nam Phi, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Quần đảo Cook (Cook Island), Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Ecuador và Italy.

Các đầu bếp tham gia nhiều hoạt động trong lễ hội.

Trong đó, đầu bếp David Sosson đến từ Pháp, từng làm việc tại nhà hàng hai lần được trao giải Michelin - Patrick Jeffroy. Ông được trao giải đầu bếp phong cách nhất vào năm 2004 bởi Hospitality Asia.

Hay đầu bếp Sy Wan-Chung được nhiều người biết đến với với vai trò Giám đốc ngành quản lý ẩm thực và nghệ thuật tại Học viện Nghệ thuật, Mỹ trong suốt 20 năm qua. Ông được trao giải Nhà giáo dục của năm và giải Thành tựu trọn đời.

Mauricio Armendariz Carrasco, nhà sáng lập Hiệp hội đầu bếp Ecuador cũng tham gia. Ông hiện là Giám đốc của Tổ chức Các Hiệp hội Ẩm thực châu Mỹ và Caribbean, đồng thời là Giám đốc Dự án Du lịch Ẩm thực và là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Khu vực (CEINCOR).

Các đầu bếp nổi tiếng khác còn có Sammy Iwasaki, Liu Boping, Wynand Vogel, Carlos duran Herrera, Sam Timoko, Gerhard Coetzee, Thomas Haller, Domenico Maggi, Emrah Köksal Sezgin.

Các đầu bếp giao lưu với nhà hàng địa phương.

Chương trình cũng là dịp để 12 đầu bếp thuộc 12 nhà hàng địa phương của Hội An (Xoài, Trống Cơm, Đào Tiên Sông, Gió Mùa …) giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với những đầu bếp đẳng cấp thế giới trong mùa hè này.

Tại lễ hội sẽ diễn ra các chương trình tham quan, mua sắm vật liệu phục vụ nấu ăn tại chợ Hội An, tham quan làng rau Trà Quế, sử dụng dịch vụ spa bằng hương liệu thiên nhiên của Hội An.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình giao lưu kỹ thuật chế biến của các đầu bếp. 12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia sẽ trổ tài chế biến món ăn của đất nước mình tại 12 quầy hàng trong Vườn tượng An Hội. Khách tham gia lễ hội sẽ có cơ hội thưởng thức các suất ăn do chính 12 đầu bếp nổi tiếng trực tiếp thực hiện. Các đầu bếp quốc tế cũng sẽ luân phiên trình diễn nấu ăn trên sân khấu đan xen với chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Trịnh Diễm Vy, đầu bếp kiêm Chủ tịch Hoi An Culinary Events, đơn vị tổ chức lễ hội chia sẻ: "Đây là cơ hội lớn để đưa ẩm thực Việt ra thế giới và đưa ẩm thực thế giới về với Việt Nam cũng như Hội An".

Hội An – "Thủ phủ ẩm thực của Việt Nam” do ông Thomas Andeas Gugler (Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới) trao tặng năm ngoái.

Trước đó, Lễ hội ẩm thực quốc tế đã hai lần được tổ chức tại Hội An, vào năm 2016 và 2017. Sau đó, Hội An đã được nhận giấy chứng nhận “Thủ phủ ẩm thực của Việt Nam” do ông Thomas Andeas Gugler, Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới trao tặng.

Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều đầu bếp thế giới. Chợ Hội An từng vào top 6 thiên đường ẩm thực hấp dẫn do tạp chí Lonely Planet bình chọn năm 2016. Ngoài ra, Hội An còn nằm trong nhiều danh sách uy tín khác như 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á, hay sản phẩm “học nấu ăn ở Hội An” vào top 10 trải nghiệm du lịch đặc sắc trên thế giới do Lonely Planet bình chọn.

Kim Ngân