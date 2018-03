Tiếp nối sự thành công của năm 2016, Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2017 tiếp tục được diễn ra với sự tham gia của các đầu bếp thuộc Hiệp hội đầu bếp thế giới. Trong đó có sự tham dự của đầu bếp Viktor Belyaev đến từ Nga, người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm phụ trách bếp chính của điện Kremlin - nơi phục vụ Tổng thống và các Nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

12 đầu bếp thuộc Hiệp hội Đầu bếp thế giới đến từ 12 quốc gia.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của đầu bếp Thụy Điển Gert Klotzke, một trong những đầu bếp chính điều hành đội ngũ phục vụ tại các lễ trao giải Nobel; đầu bếp Publis Silva - người được xem là gương mặt tiêu biểu nhất có công trong việc giới thiệu ẩm thực Sri Lanka với thế giới.

Publis Silva nguyên là đầu bếp riêng phục vụ nhà vua, quan chức cấp cao và là người giữ kỷ lục Guinness làm món Kiribath lớn và dài nhất thế giới. Ông cũng từng cho ra mắt cuốn sách công thức nấu ăn độc đáo mang tên “Bữa ăn hoàng gia của những vị vua cuối cùng của Sri Lanka” (Royal Meals of the Last Kings of the Sri Lanka).

Đầu bếp Publis Silva đến từ Sri Lanka đang trình diễn món ăn với du khách.

Dịp này, ông Thomas A. Gugler - Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới, thông thạo 9 ngôn ngữ, sống qua hơn 13 quốc gia - người đảm nhận vai trò “nhạc trưởng” cho đại tiệc liên hoan, sẽ trao chứng nhận cho thành phố công nhận Hội An là một trong những thủ phủ ẩm thực của Việt Nam trong đêm khai mạc, diễn ra vào ngày 22/3.

Sự kiện là nơi giao lưu giữa các đầu bếp quốc tế và địa phương thông qua nhiều hoạt động khám phá ẩm thực, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau. Liên hoan đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hình ảnh du lịch, ẩm thực của Hội An ra thế giới.

12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia tham dự Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2016.

Cùng với 6 khu chợ trên khắp thế giới, chợ Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) nằm trong top những “thiên đường ẩm thực” hấp dẫn đối với cả người dân và du khách do tạp chí Lonely Planet bình chọn năm 2016. Đây cũng là điểm đến yêu thích của nhiều đầu bếp thế giới bởi có nhiều món ăn mang hương vị độc đáo riêng. Ngoài địa danh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999, Hội An còn là nơi hội tụ nhiều nét đặc trưng văn hóa ẩm thực các vùng miền.

Năm 2016, Hội An được lựa chọn là nơi diễn ra Liên hoan ẩm thực quốc tế lần đầu tiên với sự tham gia của 12 đầu bếp thuộc Hiệp hội Đầu bếp thế giới, đến từ 12 quốc gia. Những đầu bếp này đã cùng nhau giao lưu ẩm thực và chia sẻ kinh nghiệm với các đầu bếp bản địa. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tham dự.

Hưng Thịnh