Để lôi cuốn hành khách, hãng hàng không Virgin của Mỹ vừa tung ra bản video hướng dẫn các thông tin an toàn trên máy bay mang đậm chất giải trí. Phát ngôn viên của Virgin cho biết đoạn video mới này sẽ được áp dụng trên tất cả chuyến bay của hãng vào giữa tháng 11 nhằm thu hút các hành khách vốn không muốn bỏ ra vài phút để lắng nghe trước khi máy bay cất cánh.

Những tiếp viên hàng không với trang phục khác biệt, giống những ca sĩ và diễn viên trên sân khấu. Ảnh: justjared.com.

Thay vì những lời nói khô cứng, hành khách sẽ được nghe và xem những đoạn rap, âm nhạc sôi động, vũ đạo kết hợp với kỹ xảo hình ảnh sinh động.

Đoạn video dài 5 phút do nhà làm phim Jon Chu làm đạo diễn, nhạc và lời do Todrick Hall từng tham gia American Idol thực hiện, dàn diễn viên múa đa phần xuất hiện trong show truyền hình nổi tiếng ở Mỹ “So You Think You Can Dance”.

Trong khi đoạn video của Virgin America trông như một clip phát trên kênh ca nhạc MTV hay thậm chí có thể công diễn như một vở ca kịch ngắn của sân khấu Broadway, hãng hàng không nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất vẫn là an toàn. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA - Federal Aviation Administration) quy định tất cả hãng hàng không đều phải có những chỉ dẫn an toàn cho hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Dưới đây là đoạn videogiới thiệu an toàn bay của Virgin America:

Ngoài Virgin America, các hãng như Air New Zealand cũng từng mời những người nổi tiếng như Richard Simmons (chuyên gia về sức khỏe), Bear Grylls (chuyên gia về kỹ năng sống sót) hay cây hài Betty White xuất hiện trong các video chỉ dẫn an toàn của họ. Thành công nhất trong số đó phải kể đến video dựa trên bộ phim The Hobbit (Người lùn Hobbit) của đạo diễn Peter Jackson từng tập kỷ lục 10 triệu view trên Youtube.

Và đây là đoạn video của hãng hàng không Air New Zealand:

Hướng dẫn an toàn bay với vũ công gợi cảm

Hoài Nam