Nằm trên nóc tòa cao ốc giữa lòng Hà Nội, The Rooftop sẽ mang đến cho bạn hai bữa tiệc tuyệt vời trong ngày lễ tình nhân và đêm giao thừa mang tên The Lovers – Bring Dating Back ngày 14/2 và Year of the Dog ngày 15/02 (30 Tết Âm lịch). Những ngày này nhà hàng lại được tô điểm bởi sắc đỏ Á Đông, sắc màu nồng nàn của ngày lễ tình nhân và những điều may mắn trong dịp tết truyền thống của người Việt. Những trái tú cầu mây đỏ rực tô điểm trên cao và hàng đào đỏ thắm bao phủ ban công nhà hàng đem đến một không gian ấm áp, ấn tượng cho hai ngày lễ đặc biệt trong dịp cuối năm.