7 điểm đến hấp dẫn ở Ninh Bình dịp 30/4 / Chùa Bái Đính sáng rực đèn về đêm

Dịp lễ 30/4 tới đây du khách có thể bắt đầu kỳ nghỉ từ tối 27/4 kéo dài tới hết ngày 1/5. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, thời tiết chưa quá nóng nên thích hợp để tham quan Ninh Bình, leo núi đá, ngồi đò khám phá hang động... Dưới đây là lịch trình 4 ngày cho du khách tham khảo.

Ngày 1: Hà Nội - Vườn quốc gia Cúc Phương

Du khách có thể chọn di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình vào tối hôm trước hoặc sáng sớm hôm sau để có nhiều thời gian tham quan hơn cũng như tránh tắc đường. Chỉ cách Hà Nội gần 100 km, du khách có nhiều lựa chọn để di chuyển như xe máy, xe khách, tàu hỏa... để tới Ninh Bình. Giá vé xe khách và tàu hỏa đi Hà Nội - Ninh Bình từ 80.000 đến 100.000 đồng một người.

Nếu đi bằng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội, du khách theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ đó đi hướng Phủ Lý là tới Ninh Bình.

Ngày đầu tiên du khách dành thời gian ở Vườn quốc gia Cúc Phương với giá vé 60.000 đồng một người. Tại đây, du khách có nhiều hoạt động và điểm tham quan để lựa chọn cho một ngày như :

Tham quan Động người xưa - Bảo tàng động vật quý hiếm - Ăn tối, giao lưu đốt lửa trại, liên hoan văn nghệ và ngủ nhà sàn giữa rừng.

Tham quan vườn thực vật Cúc Phương - Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương - Cây đăng cổ thụ - Bản người Mường - Đỉnh Mây Bạc - Hồ Yên Quang - Động Phò Mã… - Ăn tối, ngủ nhà sàn.

Du khách đi thuyền tham quan Tam Cốc nhìn từ đỉnh núi Múa thuộc khu du lịch Hang Múa. Ảnh: Hương Chi.

Ngày 2: Tam Cốc - Bích Động - Hang Múa

Buổi sáng du khách nên dậy sớm đến Tam Cốc - Bích Động (cách Vườn quốc gia Cúc Phương một tiếng di chuyển) để mua vé và đón đò đi tham quan. Vé tham quan 120.000 đồng một người, vé đi đò 150.000 đồng chở tối đa 4 người. Hành trình đi đò qua ba hang đá kéo dài khoảng 2 tiếng. Ngoài ngồi đò xuôi dòng Ngô Đồng, du khách còn có thể tham quan chùa Bích Động và đền Thái Vi.

Sau khi ăn trưa du khách tới khu du lịch Hang Múa cách đó khoảng 4,5 km. Vé tham quan ở đây là 100.000 đồng một người. Xưa kia vua Trần khi về vùng Hoa Lư lập Am Thái Vi thường tới đây để nghe các mỹ nữ, cung tần múa hát nên nơi đây được đặt tên là Hang Múa. Khi leo hết gần 500 bậc thang du khách sẽ tới đỉnh núi và có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Tam Cốc từ trên cao. Buổi tối du khách nghỉ tại Tam Cốc hoặc Hang Múa.

Ngày 3: Bái Đính - Tràng An

Buổi sáng du khách tham quan chùa Bái Đính có thể di chuyển bằng xe điện, sau đó đi bộ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa. Bái Đính được biết đến với nhiều kỷ lục như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Vé xe điện 30.000 đồng một người, vé tham quan Bảo Tháp 50.000 đồng một người.

Đặc sản Ninh Bình là các món chế biến từ thịt dê và cơm cháy. Ảnh: Hương Chi.

Bữa trưa du khách về Tràng An thưởng thức đặc sản Ninh Bình với các món từ thịt dê, cơm cháy, ốc núi, cua đồng... Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, du khách mua vé 200.000 đồng một người lớn, 100.000 đồng một trẻ em để tham quan danh thắng Tràng An. Thời gian đi đò ở Tràng An dài hơn ở Tam Cốc và phong cảnh hai bên bờ sông tại đây không có các ruộng lúa mà là rong rêu xanh biếc, nước trong tận đáy.

Tràng An mới mở thêm tuyến đền Trình - hang Mây, hang Địa Linh, hang Vân - đền Thánh Quý Minh - Hành cung Vũ Lâm. Nổi bật nhất là hành trình xuyên hang Địa Linh (2.000 m), hang dài nhất ở Tràng An với vẻ đẹp hoang sơ còn được giữ nguyên.

Điểm dừng chân cuối tuyến là đảo Đầu Lâu, tham quan làng thổ dân và check-in bối cảnh dựng lại từ phim Kong: Skull Island. Buổi tối du khách nghỉ tại Tràng An.

Lịch trình 4 ngày khám phá non nước Ninh Bình dịp 30/4 Video: Quản Thạch Anh.

Ngày 4: Động Am Tiên - Cố đô Hoa Lư - Hà Nội

Buổi sáng du khách đi từ Tràng An đến động Am Tiên mất khoảng 10 phút rồi mua vé tham quan 20.000 đồng một người. Bao quanh là các núi đá vôi cao sừng sững như thành trì, ở giữa là một hồ nước trong mát, trước đây chỉ có con đường duy nhất để tới là leo núi mà Am Tiên được mệnh danh là Tuyệt Tình Cốc. Du khách giờ đây có thể đi bằng đường hầm xuyên núi, sau đó leo núi thăm chùa dâng hương, ngắm động với các thạch nhũ kỳ ảo.

Sau bữa trưa du khách đến khu di tích cố đô Hoa Lư. Vé vào mỗi người là 20.000 đồng. Từ Động Am Tiên tới đây chỉ chưa đầy một km. Du khách tham quan đền vua Đinh, vua Lê với các hiện vật, di tích chạm trổ tinh xảo, leo núi Mã Yên ngắm toàn cảnh khu di tích, thăm chùa Nhất Trụ... Từ khu di tích cố đô Hoa Lư, du khách di chuyển về Hà Nội.

Hương Chi