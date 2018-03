Nếu là người ham đọc sách, bạn có thể ghé thăm thư viện The Library. Nhìn từ bên ngoài, du khách sẽ thấy không gian nó khá nhỏ, bên trong là một dãy ghế đơn đặt cạnh giá chất đầy sách. Thư viện còn phục vụ món cocktail hấp dẫn và khi đói, bạn chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần gọi đồ tại nhà hàng The Study nằm ngay bên cạnh The Libary.