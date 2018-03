Những món quà Tết ý nghĩa của người Việt / Du xuân Nhật Bản 4 ngày giá từ 14,9 triệu đồng

Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đây chính là thời điểm nóng nhất để lên kế hoạch du lịch đầu năm. Nhiều du khách đang đứng trước nhiều lựa chọn: giá rẻ hay chất lượng, mua ngay hay chờ khuyến mãi và nhiều lý do khác. Dưới đây là một số lý do bạn nên quyết định Tết này đi đâu và đặt tour càng sớm càng tốt.

Visa và thời gian vàng đặt tour

Đối với tất cả các tour du lịch, ngoại trừ Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia… các tour Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Mỹ, Australia… đều phải làm visa. Tùy theo thị trường, thời gian thực hiện thủ tục xin visa có thể mất từ 30 - 35 ngày.

Sắc xuân ngọt ngào Paris, Pháp. Ảnh: Shutter.

Do vậy, lời khuyên là nên lập kế hoạch và chọn “thời gian vàng” để đặt tour, thường là trước hai tháng hoặc tối thiểu 45 ngày. Riêng với dịp lễ Tết, bạn đăng ký càng sớm càng tốt.

Có nhiều công ty tính chi phí visa như dịch vụ riêng, tuy nhiên cũng có những công ty cung cấp tour trọn gói, bao gồm tư vấn và xin visa cho khách, TST tourist là một lựa chọn.

Đây là thương hiệu du lịch được khách hàng đánh giá ổn định về chất lượng phục vụ, tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, từ 4 sao, gắn liền với thị trường tour Châu Âu vốn được xem là tiêu chuẩn để đánh giá sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Khách hàng đã phải trả số tiền không nhỏ để mua tour Châu Âu, và sự hài lòng của đông đảo khách hàng nói thay cho tất cả.

Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi luôn quan niệm rằng mỗi hành trình khám phá của du khách là sự trải nghiệm một giấc mơ, một nơi tốt đẹp mà du khách nghĩ về trước khi đặt chân đến, vì vậy chúng tôi phải chọn lọc những gì tốt đẹp nhất để phục vụ. Từ yếu tố con người phục vụ là hướng dẫn viên, không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải là người đồng hành đúng nghĩa, mang đến cho du khách sự hài lòng và an toàn. Nói về an toàn, chúng tôi lại nghĩ về chính sách bảo hiểm toàn cầu được TST tourist chọn lựa khi hợp tác cùng AIG. Sự hợp tác này đảm bảo cho khách hàng an tâm khi đi bất kỳ nơi đâu cũng luôn có sự chăm sóc, hỗ trợ kịp thời từ TST tourist và đối tác toàn cầu.”

Chọn giá rẻ hay sự hài lòng

Đây chính là tâm lý phổ biến du khách thường gặp khi đứng trước “rừng tour” giống nhau về tuyến, hạng sao khách sạn, nhưng giá bán có khi chênh lệch. Du khách chắc chắn muốn mua giá rẻ, vì vậy cũng thường xuyên bị “bẫy giá” và rước bực ngay từ đầu năm.

Nhiều du khách không chú ý đến chi tiết các dịch vụ bao gồm, không bao gồm là gì, ghi là khách sạn 3 hoặc 4 sao nhưng khách sạn xa trung tâm, hay số bữa ăn, giờ bay, số điểm tham quan, tiền tip bao gồm hay không bao gồm… Tất cả những yếu tố trên tạo nên sự khác biệt về giá, du khách nên tham khảo kỹ trước khi quyết định.

Nét xuân duyên dáng trên cầu Budapest, Hungary. Ảnh: Shutter.

Chọn nhà tour uy tín và tận dụng cơ hội ưu đãi

Chọn tour vừa chất lượng từ các công ty lữ hành uy tín, vừa có thêm ưu đãi, chăm sóc khách hàng tốt là lựa chọn ưu tiên của khách hàng thời @. Luôn biết cách tối ưu hóa và cập nhật kịp thời các thông tin khuyến mãi, kết hợp với sự tương tác nhanh chóng trên kênh thông tin bán tour trực tuyến và mạng xã hội facebook sẽ giúp khách hàng có quyết định nhanh hơn.

Sự trải nghiệm của khách hàng từng sử dụng dịch vụ cũng là cách để bạn trao gửi niềm tin khi tìm một hành trình lý tưởng cho chuyến Du Xuân 2018. Chúc Quý khách hàng có những hành trình đầy thú vị cùng gia đình.

Thành phố Las Vegas lung linh về đêm. Ảnh: Shutter.