Ngay sau khi máy bay hạ cánh và thông báo kết thúc hành trình bay của phi công được cất lên, điều này vẫn không đồng nghĩa với việc bạn có thể rời máy bay ngay lập tức. Bạn sẽ được yêu cầu giữ nguyên dây an toàn và ngồi tại chỗ một lúc cho đến khi có hiệu lệnh mới.

Không ít du khách đã đặt câu hỏi: Tại sao chúng tôi không được đứng lên rời máy bay luôn khi đã hạ cánh an toàn?

Lý do khi hạ cánh, khách phải chờ lâu mới được rời máy bay Lý do bạn phải đợi mà không được rời máy bay ngay khi hạ cánh. Nguồn: Youtube.

Theo Travel&Leisure, khi máy bay đáp xuống đường băng, phải mất một lúc để tới đúng vị trí dừng đỗ an toàn. Lúc đó, cơ trưởng mới tắt động cơ, đèn chống va chạm báo hiệu với nhân viên mặt đất máy bay đã tiếp đất an toàn.

Lúc này, nhiều hành khách thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu đứng dậy lấy hành lý, hoặc choán hết lối đi bất chấp việc yêu cầu ngồi nguyên tại chỗ.

Trên thực tế, ngoài trường hợp khẩn cấp, tiếp viên không phải là người mở cửa máy bay. Đây là nhiệm vụ của nhân viên mặt đất. Do vậy, tiếp viên phải chờ người từ ngoài tới mở.

Ngoài ra, với những chuyến bay được phép dùng ống lồng (đường ống nối từ sân bay đến cửa máy bay để đón khách), tiếp viên hàng không phải chờ nhân viên mặt đất bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mở cửa rồi mới hướng dẫn khách rời đi.

Với những chuyến không sử dụng ống lồng, hành khách sẽ phải đợi nhân viên lái xe thang tiếp cận, lắp xe thang khớp với cửa máy bay rồi mới mở cửa. Tùy theo kỹ năng của từng người mà thời gian này lấy nhiều thời gian hay ít.

Bên cạnh đó, theo quy tắc đảm bảo an toàn bay, cũng có nhiều lý do khác khiến hành khách phải đợi lâu như nhiều máy bay hạ cánh cùng lúc nên phải xếp hàng để được vào đúng cổng. Đôi khi, việc khỏi máy bay lâu là do cửa máy bay bị kẹt, công nhân phải mất thêm thời gian.