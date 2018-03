Thời gian này là mùa thu hoạch một số loại trái cây ở Hàn Quốc như táo, lê, hồng... Trong đó, trải nghiệm hái táo là một trong những tour du lịch phổ biến, được người dân và du khách đặc biệt yêu thích. Tại xứ sở kim chi có rất nhiều nông trại trồng táo ở tỉnh Gyeongsang Bắc, Chungcheong Nam và Gangwon. Những chia sẻ sau đây sẽ tập trung vào các vườn táo ở thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsang Bắc, nơi có nhiều điểm tham quan hấp dẫn và độc đáo.

Thời điểm

Mùa táo ở Hàn Quốc thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên ở Mungyeong, mùa táo có thể kéo dài đến tháng 4 năm sau. Nếu đến đây thời gian này, khi cây lá chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ rực rỡ, bạn có thể kết hợp ngắm khung cảnh mùa thu lãng mạn và trải nghiệm hái táo tại các nông trại.

Thời gian này nhiệt độ ở Mungyeong đã khá lạnh, thường dưới 10 độ C. Sáng sớm nhiệt độ có thể xuống thấp 0 độ C. Do đó, bạn cần chuẩn bị áo ấm, khăn quàng cổ và găng tay, giày, tất cẩn thận. Trưa có thể nắng nhưng thời tiết vẫn khá lạnh và buốt, nhiệt độ giảm sâu về tối.

Táo ở Mungyeong nổi tiếng giòn và ngọt.

Ưu điểm của trái táo Mungyeong

Mungyeong là vùng núi nằm ở phía nam của dãy Sobaek và có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc trồng táo. Nhiệt độ ban ngày chênh lệch lớn, kết hợp với đất phèn, cát giúp cho những trái táo ở Mungyeong ngọt, giòn và tươi lâu hơn nơi khác. Hiện ở đây có hơn 1.800 hộ trồng táo với diện tích 1.350 ha.

Trải nghiệm trong vườn táo

Bạn nên hỏi ý kiến của chủ vườn để được vào trải nghiệm hái táo. Đa phần chủ vườn ở đây đều sẵn lòng đồng ý cho bạn tham gia. Tuy nhiên, bạn cần hỏi trước về phí hay điều kiện để vào. Nếu phải đóng phí, thường giá khoảng 6.000 đến 10.000 won (120.000 đến 200.000 đồng). Bạn có thể dạo chơi, khám phá và chụp ảnh trong vườn táo.

Một số vườn ở đây không thu phí vào nhưng có điều kiện là phải mua một lượng táo nhất định (khoảng 10 kg, không tính số người). Tùy quy định của mỗi vườn, họ cho phép du khách ăn táo hoặc không (với lý do vệ sinh).

Khi vào vườn, không dựa, trèo cây, làm rụng táo. Các chủ vườn thường chăm chút và để dành hàng cây đầu tiên trồng ở mặt vườn, hướng ra đường trong suốt mùa để có những trái táo sai, đỏ nhất. Đây được coi như "hàng mẫu" để thu hút du khách nên khi vào vườn, bạn không được phép hái táo ở đây.

Các điểm tham quan khác

Trải nghiệm trong vườn táo thường kéo dài 1-2 tiếng. Do đó, thời gian còn lại bạn có thể sắp xếp để tham quan các điểm du lịch khác ở Mungyeong như:

Phim trường cổ trang Mungyeong.

Phim trường cổ trang Mungyeong: Đây là phim trường cổ trang của đài truyền hình KBS. Đến tham quan, bạn sẽ bắt gặp một số khung cảnh quen thuộc từng xuất hiện trên nhiều bộ phim nổi tiếng như Mặt trăng ôm mặt trời, Truyền thuyết Ju Mong... Trên diện tích hơn 65.000 m2, phim trường có 2 cung điện lớn và gần 100 ngôi nhà dành cho các tầng lớp từ quý tộc đến dân nghèo xưa.

Vé vào cửa có giá từ 500 đến 2.000 won (khoảng 10.000 đến 40.000 đồng, tùy độ tuổi)

Xe đạp đường ray tại ga Gurangri: Trước kia, những đường ray ở ga Gurangri phục vụ cho ngành khai thác than của vùng này. Khi các mỏ than đóng cửa, địa phương đã tận dụng những đường ray để phục vụ cho trải nghiệm đạp xe ngắm cảnh. Du khách sẽ ngồi trên những chiếc xe được thiết kế dành cho 4 người và đạp trên quãng đường hơn 4 km qua nhiều cánh rừng, sông suối nên thơ.

Giá vé là 15.000 won/người (khoảng 300.000 đồng).

Đạp xe trên ray - trải nghiệm yêu thích của người dân Hàn Quốc.

Ăn uống, nghỉ ngơi

Các nhà hàng, khách sạn ở Mungyeong chủ yếu tập trung gần phim trường, nơi cách các vườn táo chỉ khoảng 15 phút đi xe.

Bạn có thể xuống đường Saejae-ro và ghé bất cứ nhà hàng nào. Nếu không quen ăn đồ Hàn, bạn cũng có thể tìm thấy một số cửa hàng đồ ăn nhanh trên con đường này.

Khách sạn lớn và uy tín nhất ở đây là Mungyeong Tourist Hotel, giá phòng dao động khoảng 86.000 won (gần 1,6 triệu đồng) một đêm.

Quà mang về

Ngoài táo, bạn có thể mua rượu makgeolli ngũ vị tử về làm quà. Đây là loại rượu gạo, nồng đồ cồn nhẹ, thơm và có màu hồng của ngũ vị tử - chùm quả nổi tiếng ở vùng này.

Cách đến đây

Từ Hà Nội, TP HCM, bạn có thể chọn các chuyến hàng ngày của Vietnam Airlines để đến Busan, giá vé từ 6 triệu đồng một lượt. Các chuyến này khởi hành đêm với thời gian bay 4-5 tiếng. Từ Busan, bạn có thể chọn đi tàu từ Sports Complex Station, line 3 hoặc xe buýt để đến ga Jeomchon. Sau đó bắt xe taxi đến các điểm tham quan ở Mungyeong.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO).

Vy An