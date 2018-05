Với chính sách mở rộng visa Schengen, những chuyến du lịch châu Âu trở nên dễ dàng hơn với du khách Việt. Nếu du khách còn lăn tăn về tài chính hay rào cản ngôn ngữ, EuroCircle sẽ xóa tan mọi nỗi lo để biến giấc mơ đặt chân đến Paris hoa lệ, Rome cổ kính hay Venice lãng mạn... thành hiện thực.

EuroCircle là tên gọi một hệ thống 6 hành trình du lịch nội địa tại châu Âu được thiết lập sẵn, khởi hành theo lịch trình cố định liên tục từ năm 2014. Hiện đây là hệ thống tour linh hoạt duy nhất duy nhất tại châu Âu đảm bảo chất lượng với mức giá ổn định chỉ 75 Euro (khoảng 2 triệu đồng) mỗi ngày. Tour đồng giá trên khắp thế giới nên giá không đổi, dù du khách mua tại châu Âu, Mỹ hay Việt Nam.

Ca sỹ Thy Dung (phải) trong 1 chuyến đi châu Âu.

Tour cung cấp dịch vụ khép kín tại châu Âu để đảm báo du khách có một hành trình an toàn, không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Khách đặt tour sẽ được đón tiễn sân bay, hướng dẫn viên người Việt suốt hành trình tại châu Âu, có xe tham quan, khách sạn 4 sao, đồng thời tự do lựa chọn bữa trưa và tối, tự do mua vé tham quan.

Hiện các tuyến tham quan đang thu hút nhiều du khách Việt nhất là cung đường Tây Âu như Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican - Monaco, Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan và cung đường Đông Âu qua Đức - Thuỵ Sĩ - Áo - Hungary - Czech.

Từ cuối năm 2017, du khách có thêm lựa chọn với các tuyến tour có hướng dẫn viên Việt Nam ngay tại châu Âu.

Hành trình linh hoạt

Du khách tự do lựa chọn hành trình yêu thích, không bắt buộc phải đi trọn một tuyến và chi phí tính theo số ngày tour. Du khách cũng có thể kết nối nhiều tour để kéo dài hành trình, tận dụng tham quan nhiều quốc gia trong một chuyến đi. Hơn thế, du khách có thể tuỳ chọn tham gia hay kết thúc tour tại nhiều thành phố trong mỗi hành trình. Mô hình này rất tiện khi kết hợp du lịch và thăm thân.

Mô hình du lịch phù hợp cho nhiều đối tượng du khách.

Chủ động lịch trình

Không đợi ghép đoàn như các hình thức tour truyền thống, công ty đảm bảo lịch khởi hành cố định, dù chỉ có một khách đi một ngày tour.

Để tham gia, du khách có thể mua từng phần hoặc trọn gói dịch vụ từ visa, bảo hiểm, vé máy bay đến tour. Những du khách có kinh nghiệm ra nước ngoài có thể tự chuẩn bị visa, bảo hiểm, săn vé máy bay giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Những du khách bận rộn hoặc chưa có kinh nghiệm đặt các dịch vụ này có thể đặt trọn gói dịch vụ gồm cả vé máy bay, visa tại Việt Nam và tour châu Âu ngay tại Việt Nam. Du khách hoàn toàn có thể tận hưởng hành trình khám phá châu Âu 9 ngày chỉ từ 40 triệu đồng nếu chuẩn bị sớm.