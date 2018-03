Hội An nhìn từ trên cao / Diễm My ăn trưa, trồng rau cùng người dân Hội An

Tuần đầu tháng 12, du khách đến Hội An sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Dọc phố cổ có trưng bày ảnh "Cuộc sống nơi phố Hội" với các chủ đề: Hội An thành phố vàng, Hội An buổi sớm mai, con người Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle.

Ngoài ra nơi đây còn có triển lãm tranh "Bên trong, bên ngoài" của họa sĩ Trương Bách Tường, triển lãm sản phẩm gốm Thanh Hà, giải chạy việt dã truyền thống.

Chuỗi sự kiện lần này là dịp để Hội An tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di sản đến với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Võ Rin.

Giá vé tham quan khu phố cổ hiện nay là 80.000 đồng với du khách trong nước và 120.000 đồng với du khách nước ngoài. Mỗi vé có thời hạn trong 24 giờ, có giá trị tham quan cảnh quan chung khu phố cổ và tự chọn 3 trong 21 điểm tham quan theo sơ đồ hướng dẫn, cùng với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian. Du khách dưới 16 tuổi được miễn phí vé.

