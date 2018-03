Ba ngôi làng đẹp như tranh ở Hàn Quốc / Các khu phố hấp dẫn giới trẻ ở Seoul

Dưới đây là một số điều may mắn theo quan điểm của người dân xứ kim chi được trang Seoulistic tổng hợp lại.

Kẹo Yeot

Yeot (kẹo mạch nha) được làm từ gạo nếp và có vị ngọt. Loại kẹo này khá dính, nên người dân Hàn Quốc tin rằng ăn vào sẽ lấy may mắn vào người. Các sĩ tử đi thi thường ăn món này như một thứ bùa hộ mệnh.

Kẹo Yeot thường được các sĩ tử ăn trước mọi kỳ thi. Ảnh: Tribune.

Ném răng lên mái nhà

Khi một đứa trẻ rụng răng, họ sẽ ném nó lên mái nhà với niềm tin làm thế, bạn sẽ nhận được may mắn.

Nằm mơ thấy lợn

Nếu bạn nằm mơ thấy lợn, hãy đi mua sổ xố ngay. Đó là ngày may mắn nhất của bạn theo quan điểm của người Hàn, vì lợn được coi là biểu tượng của sự giàu có và hưng thịnh.

Đồ chơi hình cục phân dễ thương

Món quà lưu niệm này được coi đem lại sự may mắn. Điều đó bắt nguồn từ ngày xưa, người nông dân thường dùng phân bón ruộng và họ có một mùa màng bội thu.

Những món đồ chơi hình cục phân dễ thương được cho là đem lại may mắn. Ảnh: Seoulistic.

Tai to

Người Hàn tin rằng bất kỳ đứa trẻ nào khi sinh ra sở hữu đôi tai to lớn sẽ rất giàu có. Vì đôi tai to có thể nghe thấy tiếng gọi của mọi điều may mắn và tương lai sẽ tươi sáng.

Chuyển nhà vào ngày mưa

Trời mưa khi bạn chuyển những thùng đồ cuối cùng lên xe tải được coi là điềm may mắn. Người dân tin rằng mưa tượng trưng cho vận may, phước lành và sự giàu có. Những điều này sẽ theo bạn đến nơi mới.

Mặt nạ truyền thống

Nhiều du khách thường thấy tại các khu chợ truyền thống bày bán những chiếc mặt nạ lớn, mặt cười bằng gỗ. Đây được coi là những lá bùa may mắn khi bạn dùng trang trí nhà, giúp nơi tránh xa khỏi điềm rủi.

Mặt nạ hình mặt cười ở Hàn Quốc cũng được coi là một điềm may. Ảnh: Seoulistic.

Mơ thấy mình chết

Đó là một điềm may chứ không phải cơn ác mộng. Người Hàn tin rằng họ sẽ sớm nhận được nhiều may mắn khi tỉnh dậy.

Xà phòng, bột giặt

Đây là những món quà khi được mời tới tiệc tân gia của một gia đình bản xứ, bạn nên mang theo. Họ tin rằng bong bóng xà phòng tượng trưng cho phước lành và may mắn.

Pujok

Pujok là lá bùa giấy màu vàng, thường được dán lên tường nhà nhằm xua đuổi điềm xấu, chào đón những thứ tốt lành.

Anh Minh (theo Seoulistic)