Bạn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị vào mùa xuân này tại resort được bình chọn vào top 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới và nhận đến 35 giải thưởng quốc tế cho kiến trúc, cảnh quan và dịch vụ du lịch cao cấp.

Vườn hoa hồng mùa xuân lớn nhất Việt Nam

Được mệnh danh là một “vương quốc hoa hồng”, Flamingo Đại Lải Resort vừa ra mắt một khu vườn hồng rộng tới hơn 5000m2 với hàng trăm loài hồng quý quy tụ từ nhiều nơi trên khắp Việt Nam và nước ngoài.

Tại đây, du khách thỏa sức ngắm hàng triệu bông hồng rực rỡ khoe sắc, trải nghiệm sự kết hợp tuyệt vời giữa hương hoa, âm thanh và ánh sáng.

Đến đây vào ban ngày, du khách có thể dạo chơi giữa khu vườn tuyệt đẹp của những bông hồng rực rỡ, và vào ban đêm để đắm chìm trong không gian lung linh ánh sáng diệu kỳ.

Rộn ràng đón Tết

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến ở gần Hà Nội có nhiều hoạt động đậm “chất” Tết và những hoạt động vui chơi, ẩm thực thú vị trong suốt Tết Mậu Tuất, đây chính là nơi lý tưởng cho bạn. Đặc biệt, khách đặt trước chỗ cho các bữa tiệc buffet sẽ được miễn phí vé vào resort.

Ngày 29 Tết sẽ diễn ra lễ dựng cây nêu có thiền sư cầu nguyện, trình diễn dàn trống và múa rồng tại. Sáng mồng 1 Tết sẽ có nghi lễ phóng sinh cầu may mắn và ông đồ tặng chữ đầu năm tại sảnh Forest In The Sky và ông đồ tặng chữ đầu năm tại nhà hàng Poem.

Còn tại câu lạc bộ Bãi Biển (The Beach), một hội xuân dân gian vui tưng bừng sẽ được tổ chức cả sáng và chiều trong các ngày từ mồng 2 đến 6 Tết. Dự hội xuân để cùng khởi đầu một năm mới tốt lành, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi hoàn toàn miễn phí như chợ quê, xin chữ ông đồ, trò chơi dân gian, trò chơi đồng đội tại khu nhà phao…

Chương trình ẩm thực Tết sẽ thỏa mãn các “tâm hồn ăn uống” với những bữa tiệc đầy ắp món ngon trong không gian đẹp, rộn rã âm nhạc và các trò chơi vui nhộn.

Buffet sáng hàng ngày từ 30 Tết đến mồng 10 Tết sẽ có một “quầy hương vị Tết” với những món tráng miệng đậm chất dân gian. Buổi trưa từ mồng 3 đến mồng 10 Tết, sẽ có “Flamingo Tết Fair” – hội chợ ẩm thực Tết 3 miền diễn ra từ 10g sáng đến 3g chiều tại khu vực Con Đường Thơ.

Còn vào buổi tối từ mồng 4 đến 10 Tết sẽ có tiệc buffet “Hương vị Flamingo” với các món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt Nam và ban nhạc biểu diễn buổi tối.

Riêng tối mồng 3 sẽ có Tết Gala Dinner - tiệc buffet năm mới sẽ mang đến một đại tiệc nướng hoành tráng chưa từng có, cùng với các chương trình giải trí thú vị như cuộc thi Miss Beauty, trình diễn múa và nhảy hiện đại, ban nhạc sống và bốc thăm may mắn…

Những ly cocktail hương vị phóng khoáng hay một chai vang hảo hạng để nhâm nhi đến nửa đêm… tất cả đều sẵn sàng phục vụ du khách tới Piano Bar.

Piano Bar cũng sẽ là điểm hẹn tuyệt vời cho những ngày xuân nhẹ nhàng từ cà phê sáng, trà chiều, ly rượu thơm khai vị trước bữa tối. Bên cạnh thực đơn theo phong cách “fusion” kết hợp món Âu và Á, tại đây cũng có thực đơn dành riêng cho trẻ em.

Một bí mật nho nhỏ chưa có nhiều người biết, đó là trong cuốn Insight đầu năm của Flamingo có một voucher gửi tặng bạn một ly cocktail miễn phí tại Piano Bar. Xuân này đến resort, hãy nhớ tìm cuốn Insight được đặt tại sảnh Forest In The Sky và trong các biệt thự và tận hưởng một ly cocktail mà bạn thích như một món quà may mắn đầu năm.