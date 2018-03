Bắc Trung Bộ hút khách Thái Lan để vực dậy du lịch / Việt Nam trong mắt giới trẻ Thái Lan

Đất nước đón 30 triệu khách quốc tế trong năm 2016 được đánh giá cao trong công tác quảng bá xúc tiến khi luôn lồng ghép thông điệp ý nghĩa, vui nhộn vào các video du lịch.

Trải nghiệm nét độc đáo của địa phương

Unique Local Experiences là chủ đề được Thái Lan giới thiệu tại Hội chợ Du lịch quốc tế London hồi tháng 11. Cung cấp cho du khách những trải nghiệm độc đáo của địa phương cũng là mục đích hướng đến của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) trong năm 2017.

Kinh nghiệm địa phương độc đáo của Thái Lan Ông Sugree Sithivanich, Phó Giám đốc Tiếp thị Truyền thông TAT cho biết: "Thái Lan đang dần trở thành một xã hội đa quốc gia với những người từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc và sinh sống. Nhưng họ chủ yếu làm việc tại các thành phố lớn, vì vậy chúng tôi muốn khuyến khích họ và mọi người đi xa hơn, khám phá một số trải nghiệm địa phương mà từ đó có thể được tận hưởng ở ngõ ngách của đất nước".

Nụ cười Thái Lan

Discover Amazing Stories cũng là chủ đề TAT hướng du khách đến trong năm 2017 khi khuyến khích họ khám phá "những câu chuyện tuyệt vời" về đất nước Thái Lan. Hàng loạt câu chuyện thú vị được khai thác để quảng bá ra thế giới như món pad Thái, vải Thái... và đặc biệt là những nụ cười.

Khám phá đất nước của những nụ cười Sang trọng Thái Lan Nhằm mang đến sản phẩm du lịch cao cấp, năm 2015, Thái Lan giới thiệu video "Amazing Thailand Luxury: where life rules everything". Kỳ nghỉ sang chảnh ở Thái Lan

Tôi ghét Thái Lan

Một trong những video quảng bá du lịch thành công nhất của Thái Lan là "I hate Thailand", ra mắt tháng 11/2014. Ông Sugree cho biết: "Chúng tôi muốn người xem theo dõi và chia sẻ video này một cách tự nhiên nhất. Đó là lý do TAT chọn đường lối ẩn danh. Đây là một phần của chiến dịch du lịch quốc gia Discover Thainess nhằm giới thiệu với du khách về sự tử tế của người dân và văn hóa của người Thái là những điều không dễ tìm thấy tại các quốc gia khác".

'Tôi ghét Thái Lan'

Cách chúng tôi nhìn thế giới

Năm 2014, Thái Lan cũng cho ra mắt loạt video mang tên "The way we see the world", "The way we live", "The way we create". Đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu của du lịch Thái Lan, được chạy trên nhiều kênh nổi tiếng thế giới như CNN, AXN, Youtube.